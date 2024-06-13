H超市改變美國人飯桌，在K拉面綜合征中引領食品流行. June. 13, 2024 08:05. by 李智允記者、宋鎮浩記者 asap@donga.com、jino@donga.com. “H超市改變了美國人的飯桌。” 去年辛拉面在美國的銷量超過5億包，美國《紐約時報》當地時間11日指出，“K拉面綜合征”的產房是韓裔流通企業“H超市”。在韓國食品進入美國主流市場的過程中，在全美擁有店鋪的H超市起到了導流水的作用。《紐約時報》當天報道說：“不要把H超市稱作‘異國食品店’。美國人的飲食習慣和美國流通業界正在動搖。” H超市是從慶尚北道醴泉出身的權重甲會長1982年在紐約皇後區開設的260平方米大小的食品店起步的。目前在美國全境擁有96家店鋪，成為企業價值20億美元（約2.7萬億韓元）的綜合流通企業。 在此期間，美國亞裔人口大幅增加，為H超市的成長做出了貢獻。1980年亞裔人口比重僅為美國總人口的1.5%（約350萬人），但到2020年劇增到7.2%（約2400萬人）。 也有很多非亞裔客人。H超市會長布萊恩·權（音）表示：“最近每3名顧客中就有1名是非亞裔。”分析認為，這受到了韓國飲食內容在抖音、YouTube等社交媒體上大為流行的影響。《紐約時報》報道說：“現在大學宿舍、拉丁裔酒吧，（亞裔人口較少的）中部沃爾瑪如果沒有方便面，就很奇怪。” 有分析認為，考慮到目前H超市等韓人超市的占有率還不到1%，這是相當大的成果。雖然占比較低，但已經成為引領趨勢的企業。農心相關人士解釋說：“方便面首先入駐美國亞裔超市，還被主流流通企業看中。”著名零售企業“全食超市”的前副總裁埃羅爾·施懷澤評價說，亞裔超市處於流行的最尖端。 目前，沃爾瑪、開市客等美國代表性流通企業可以輕易找到韓國拉面。農心在2018年開始向沃爾瑪供貨時銷售額為2.25億美元，到2022年增至4.9億美元（約6750億韓元），翻了壹番以上。三養食品也借助“火雞面”等人氣，第壹季度（1月-3月）總銷售額的70%以上來自海外。

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