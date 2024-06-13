扶安發生4.8級地震，湖南也不再是安全地帶. June. 13, 2024 08:06. by 金藝允記者、扶安=朴英民記者 yeah@donga.com. 12日上午8時26分左右，在全北扶安郡西南方向4公裏地區發生了4.8級地震。這是今年發生的最大規模的地震，在地震不多的湖南地區創下了歷史最大規模。 韓國氣象廳表示：“震中位於北緯35.70度、東經126.71度，震源深度為8公裏。”當初，氣象廳對地震波中速度較快的P波進行自動分析，推測地震規模為4.7級，但經過進壹步分析，上調到了4.8級。 在中等規模的地震中，由於規模較大，余震也接連不斷。地震發生前約30分鐘，即上午7時58分左右，以0.5級的前震為開端，正式開始後到下午2時為止，共發生了15次大大小小的余震。特別是下午1時55分發生了3.1級余震，附近的大部分居民都有明顯震感。 由於震源深度不深，全國大部分地區都出現了晃動。震源地所屬的全北地區的震級（震動強度引起的晃動水平）為5級，幾乎所有人都能感受到地震，碗和窗戶甚至出現了碎裂。全南地區的震級為4級，在室內很多人都有震感，部分人從睡夢中醒來或碗、窗戶等晃動。仁川、慶尚、大田、忠清南北道等地區的震級為3級（室內或樓上的人明顯有震感，靜止的車輛搖晃的程度），首爾、江原、釜山、蔚山等地區的震級為2級（安靜的狀態或樓上少數人有震感）。 地震造成的損失也接連不斷。以當天下午3時為基準，全北災難安全對策本部接到了墻壁龜裂、瓷磚掉落、熱水管道破損等101件受害事例。特別是離震源較近的扶安郡幸安面幸山文化村，部分墻壁倒塌等災害接連不斷。 由於地震是在學生上學的時間發生的，在學校造成了很大的混亂。不僅是扶安地區的小學、初中、高中學生，就連距離震中約50公裏的全北全州市也有學生逃到了建築物外。11所學校也發生了天花板部分掉落或墻壁出現裂痕等建築物部分破損等損失。 因為是早晨上班、走讀上學的時間段，所以報案也層出不窮。消防廳表示：“全國有315處接到震感報告，所幸沒有人員傷亡。” 氣象廳在地震觀測10秒後的上午8時27分1秒向全國發出了警報聲和緊急災難短信。政府也立即啟動了中央災難安全對策本部緊急壹級，並采取了應對措施。另外，還發布了地震危機警報“關註-註意-警戒-嚴重”中的“警戒”級別。正在巡訪中亞的尹錫悅總統在地震發生後指示說：“要迅速掌握國家基礎設施等受災情況，並采取實施安全檢查等各種措施。”原子能安全委員會當天表示：“包括距離震源地42.6公裏的韓光核電站在內，到目前為止，韓國國內所有原子能設施的安全性都沒有出現異常。”

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