烏克蘭戰爭長期化，能量飲料火爆. June. 10, 2024 08:17. by 洪禎秀 hong@donga.com. 據美國《紐約時報》8日報道，烏克蘭在與俄羅斯的戰爭中苦苦掙紮，烏克蘭軍人為了堅持在長達1000公裏的戰線上，正在依靠“能量飲料”。能量飲料是指含有大量咖啡因和牛磺酸，有助於提高集中力，消除疲勞的飲料。 《紐約時報》報道說：“冒著生命危險前往戰壕的士兵們，只要是為了能量飲料，就會放棄咖啡、可樂甚至水。”壹名軍人說：“在三天三夜沒有好好吃飯、好好睡覺的狀態下，如果背負40公斤裝備、全副武裝步行幾公裏，除了能量飲料之外別無他法。”因為這樣的價值，對於最前線的軍人來說，能量飲量也被認為是物物交換的“貨幣”。 “紅牛”和“怪獸”等是世界上著名的能量飲料品牌，但在烏克蘭，本國產品“沃利亞”（音）等也銷售火爆。烏克蘭語中意為“意誌”的“沃利亞”於戰爭爆發第二年2023年1月上市。主要經營礦泉水的飲料企業IDS烏克蘭在推出該產品後，立即向烏克蘭軍隊捐贈了4萬罐等，展開了“愛國營銷”。總部設在丹麥的啤酒企業卡爾斯堡烏克蘭去年也推出了能量飲料“電池”。 據《紐約時報》報道，自2022年以來，烏克蘭國內市場急劇崩潰，但能量飲料的銷售額幾乎猛增了50%。IDS烏克蘭首席執行官馬爾科特卡丘克表示：“對沒有開水或茶包也能快速攝取的咖啡因的需求增大。”電影評論家出身的軍人安東·普拉托對《紐約時報》評價說：“在軍隊，能量飲料不是單純的飲料，而是最好的禮物。” 特別是不僅是軍人，普通人對能源飲料的需求也越來越大，出現了“暢銷”。烏克蘭副總經理卡爾斯伯格解釋說：“由於不斷的導彈攻擊和戰爭帶來的不安、睡眠不足，普通人也在尋找能量飲料。”從棉花糖、仙人掌到大麻，新口味的新產品也層出不窮。

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