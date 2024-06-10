醫協宣布舉行“18日集體休診”總罷工……社區醫院也將歇業. June. 10, 2024 08:16. by 朴星民 min@donga.com. 大韓醫生協會（醫協）決定，18日舉行為期壹天的全國開院醫生參加的集體休診（總罷工）。醫生集體休診是繼2000年、2014年、2020年之後的第四次。首爾大學醫學院和醫院的教授們也將從17日開始無限期休診，因此有人擔心醫療空白將進壹步擴大。 醫協9日召開全國醫生代表大會表示：“18日將召開全面休診及總動員大會。”醫協表示，在4日至7日在線進行的總罷工投票中，11.1861萬名有效投票人員中有7.08萬人（63.3%）參加投票，5.2015萬人（73.5%）贊成包括休診在內的團體行動。此前，醫協在3日的緊急常任理事會上將總罷工日期定為20日，但實行時間又提前了兩天。醫協計劃在首爾大學醫學院和醫院17日集體停診的第二天繼續罷工，以最大限度地擴大效果。 醫協會長林賢澤（音）表示：“面對政府不負責任的醫療壟斷、教育壟斷事態，為了拯救大韓民國的醫療，將動員所有手段和方法展開全力鬥爭。”由於從2月份開始的專攻醫生（實習醫生、住院醫師）的離開，大學醫院等出現了診療差池，在這種情況下，如果連社區醫院也休診，患者的痛苦將更加嚴重。醫協相關人士表示，“19日、20日怎麽辦取決於政府”，暗示了罷工有可能延長至兩天以上。 國務總理韓德洙當天在政府首爾大樓通過對國民談話表示，“醫療界和患者們積累的社會信任不能因為幾個人的強硬主張而瞬間崩潰”，並敦促撤回罷工計劃。

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