金軟景國家代表退役賽將於8日舉行. June. 08, 2024 08:43. by 姜泓求 windup@donga.com. 這是粉絲們最後壹次見到身披國家隊戰袍的金軟景（36歲）的機會。 “排球女帝”金軟景退出國家隊的比賽將於8日下午2時在首爾蠶室室內體育館舉行。這是金軟景在2021年東京奧運會結束後脫下國家隊戰袍，時隔3年再次舉行的國家隊退役紀念活動。這是韓國排球史上首次為 選手個人單獨舉行國家代表退役比賽。 與金軟景壹起退出國家隊的梁孝真、金秀智等前任國家代表選手、職業排球V聯賽的20名選手將參加當天的比賽。選手們將身穿對過去國家代表隊服進行致敬制作的特別國家代表隊服，分為“大韓民國隊”和“Team Korea”，在球場上馳騁3局。“大韓民國隊”由2012年倫敦奧運會主教練金炯實執教，“Team Korea”由2016年裏約熱內盧奧運會時執教的李廷哲執教。比賽結束後還將舉行國家代表退役儀式。 2004年，金軟景在水原韓日電算女子高中（現韓春高中）2年級時首次入選國家隊，此後17年間她參加了3屆奧運會和4屆亞運會。在2012年倫敦、2021年東京奧運會上，她帶領韓國隊挺進4強，在2014年仁川亞運會上更是時隔20年再次奪冠。7日出席事前記者招待會的金軟景表示：“只要壹提到隱退這個詞，就會變得感情用事。國家隊是同時具有自豪感和負擔感的職位。”親自出面邀請選手的金軟景表示：“希望這次活動能順利進行，排球界也能有很多好的活動。我們將進行壹場有趣的比賽。” 9日，在同壹場地還將舉行邀請金軟景在海外聯賽時期的隊友等參加的邀請賽“世界女排全明星賽”。過去曾兩次在土耳其職業聯賽費內巴切、伊薩奇巴希穿同壹隊服的娜塔莉婭•佩雷拉（巴西）等10名海外選手將參加此次比賽。

한국어