“守護領空55年的鬼怪，現在命令妳退役”. June. 08, 2024 08:43. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. “再見，天空鬼怪！” 水原空軍第10戰鬥飛行團7日舉行1969年從美國引進後55年來守護大韓民國領空的F-4鬼怪戰鬥機的退役儀式。F-4最多時運用190多架，隨著水原基地的最後3架當天退役，“天空鬼怪”將成為歷史的壹頁。 “鬼怪01，希望妳能成功完成最後的任務並重返。鬼怪01出擊。” 隨著國防部長申源是下達出擊命令，兩架F-4E沖出跑道，開始了最後的飛行。隨後，首次引進F-4時分別擔任飛行員和維修員的東國大學客座教授（預備役少將）李在雨（音）和預備役準將李鐘玉（音）等前任和現任任務要員被授予了感謝狀和表彰狀。李在雨剛說完“天空鬼怪，F-4鬼怪，再見！”觀眾席上就爆發出掌聲。 飛行後從降落在基地的2架F-4E上下來的金道亨少校（音，空軍士官學校第56期，40期）等4名飛行員向申源是報告任務結束，並贈送了操縱桿。這標誌著持續了55年的F-4結束了所有任務。申源是向F-4E授予“名譽退役狀”，並為駕駛員戴上了祝賀花環，還在機身上還寫下了“超越傳說走向未來”的紀念語。隨後，與F-4同甘共苦的預備役人士和壹直與F-4同甘共苦的第155戰鬥飛行大隊隊員等水原基地的將士們也與F-4道別。 後輩戰鬥機也紛紛進行了祝賀飛行。5架F-16戰鬥機象征著F-4的任務期間（55年），在飛行中發射了55發“紅外幹擾彈（躲避敵方導彈的紅外線閃光彈）”。活動以分別代表曾部署過F-4的大邱、清州、中原基地的F-15K、F-35A、KF-16的編隊飛行落下帷幕。與活躍了半個多世紀的“天空鬼怪”相關的趣聞軼事也很多。1969年8月，操縱從美國首次引進的6架F-4D中1號機的姜信九中校（當時38歲）是當時最優秀的演員申星壹（本名姜信成，2018年去世）的親哥哥。 F-4是當代最強的戰鬥機，在1971年小黑山島反間諜船作戰、1985年釜山反間諜船作戰等中取得了很多戰果。它曾於1983年誘導朝鮮軍大尉李雄平乘坐的米格機歸順，1998年成功識別並攔截了俄羅斯IL-20偵察機。

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