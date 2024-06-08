尹錫悅10日起訪問中亞三國……明年啟動韓-中亞五國峰會. June. 08, 2024 08:40. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹錫悅總統將於10日至16日對土庫曼斯坦、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦等中亞三國進行國事訪問。這是尹錫悅自去年12月15日對荷蘭進行國事訪問後，時隔178天再次出訪海外，也是今年的首次巡訪。尹錫悅日前成功舉辦韓-非洲國家峰會，計劃以此次巡訪為契機，創建韓國-中亞五國峰會機制，並於明年在韓國舉行第壹次峰會。總統夫人金建希也將同行。 國家安保室第壹次長金泰孝和總統經濟首席秘書朴春燮7日在龍山總統室記者會上表示：“中亞石油天然氣和核心礦物豐富，合作潛力巨大。巡訪將成為全面擴大和調整雙方經濟合作關系的契機。”包括65家企業在內，協會、機關等86家機構將作為經濟使節團加入。 尹錫悅和金建希將於10日下午抵達土庫曼斯坦首都阿什哈巴德，參加正式歡迎儀式，並與別爾德穆哈梅多夫總統舉行首腦會談。雙方將簽署多項包含擴大兩國合作方案的諒解備忘錄。 尹錫悅將於11日在哈薩克斯坦首都阿斯塔納召開高麗人同胞及在外國民同胞座談會，之後與托卡耶夫總統共進友好晚餐。在12日的國事訪問正式日程中，尹錫悅夫婦將通過首腦會談協商加強兩國戰略夥伴關系的方案。從13日開始，尹錫悅將對烏茲別克斯坦進行國事訪問，舉行國賓首腦會談、參加協定及諒解備忘錄簽字儀式。尹錫悅夫婦計劃15日作為國事訪問的附帶日程，訪問聯合國教科文組織世界文化遺產古城撒馬爾罕，並於下午回國。 記者會上還公布了針對中亞地區的特色外交戰略“K絲綢之路合作構想”。金泰孝解釋說：“這是繼‘印度太平洋戰略’‘韓國-東盟聯合戰略’之後尹錫悅政府的第三個地區戰略，也是為了讓與連接亞洲和歐洲的中亞的合作關系更上壹層樓而制定的藍圖。”其宗旨是將韓國擁有的革新力量和中亞豐富的資源等發展潛力聯系起來，打造新的合作模式。政府解釋稱，把“同行、融合、創造”作為三大基本原則，具體推進體系的名稱是“ROAD”。金泰孝表示：“R是以資源（Resource）與中亞國家構建‘戰略能源資源夥伴關系’，在資源開發、核心礦物供應網領域擴大具體合作。O是指政府發展援助（ODA），A是指夥伴關系（Accompany），D是指有機合作網絡（Drive）。”

한국어