朴民智將向KLPGA歷史上首次單項賽事4連冠發起挑戰. June. 07, 2024 08:21. by 金正勛記者 hun@donga.com. 朴民智（26歲•照片）將在韓國女子職業高爾夫（KLPGA）巡回賽歷史上首次挑戰單項賽事4連冠。 朴民智將參加從7日開始在江原襄陽郡雪海園高爾夫俱樂部（72桿）舉行的為期3天的KLPGA巡回賽Celltrion女王大師賽。朴民智去年在該大賽上連續3年奪冠，繼已故的具玉姬和朴世莉（47歲）、姜秀研（48歲）、金海琳（35歲）之後，在KLPGA巡回賽上第5次在單壹大賽上實現三連冠。在KLPGA巡回賽歷史上還沒有出現過贏得4連冠的選手。 在KLPGA巡回賽上取得18勝的朴民智在本賽季還沒有獲得過冠軍，但參加7場比賽，4次進入“前10名”，擊球感覺很好。特別是在最近舉行的2場比賽中，她分別獲得了並列第3位和第6位，連續2周進入了前10名。朴民智表示，“在壹年壹度的比賽中挑戰4連冠本身就很榮幸。今年還沒有拿到冠軍，要是能在本次比賽中拿下今年首冠，那就太好了。雖然擊球和推桿感覺不在最佳狀態，但也不算差。在這種狀態下更能集中精神，期待取得好成績。” 去年在該比賽上經過延長賽的較量，將冠軍獎杯拱手讓給朴民智的李藝媛（21歲）將挑戰本賽季第4個冠軍。上周登上Sh水協銀行•MBN女子公開賽冠軍寶座，取得賽季3勝的李藝媛，向著連續兩周奪冠發起挑戰。李藝媛表示，“我知道連續兩周奪冠並不容易。因為是我平時喜歡的球場，所以比起奪冠欲望，我更想冷靜地比賽”，“我會發揮我的優點準確度，精準地比賽。”李藝媛在本賽季KLPGA巡回賽上不僅取得了多勝，而且在獎金（6.4463億韓元）和大賞（249分）領域也占據了第壹位。

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