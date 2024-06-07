“孩子們的體育活動失蹤……請把‘魷魚遊戲’還給他們吧”. June. 07, 2024 08:20. by 李智允記者 leemail@donga.com. 現在是很難看到在操場上盡情奔跑的孩子們的時代。學校體育崩潰的憂慮由來已久。對146個國家的青少年（11~17歲）運動實況進行調查的結果顯示（世界衛生組織2016年），韓國被選為最不運動的國家，但聽不到情況有所好轉的消息。 A頻道特別企劃三部曲紀錄片《魷魚遊戲消失了》將從8日開始每周六上午11點播出，該紀錄片對孩子們日常生活中生活體育“失蹤”的現實進行診斷並提出具體對策。 第壹集講述了指出體育活動不足的青少年的現實，學校、社區、公共機關試圖解決這些問題的動向。展示了與大韓射箭協會聯手開設射箭課程的慶北漆谷郡鶴林小學等提高體育課程興趣的各種事例。在15日播出的第二集中，將介紹與性別、體格等無關，任何人都可以享受的“新體育”。展示將重而硬、有受傷危險的手球換成柔軟的海綿材質的“手球”等，指出了普及型體育活動的必要性。在22日播出的最後壹集中，將了解包括支援殘疾兒童等體育弱勢群體的文化體育觀光部的“體育希望之星特長獎學金”在內的各種體育教育政策。 主持和旁白由演員朴在民（照片）擔任。他曾擔任過首爾大學體育教育學系學士、美國喬治敦大學研究生院碩士、首爾大學研究生院博士（全球體育管理學），是演藝界代表性的體育專家。他說：“體育活動妨礙學習的二分法視線蔓延。但是體育和學習不是相互對立的關系，而是相互補充的關系”，“我認為現在應該進行有關健康和體育的社會再討論，所以決定出演。”同時，他還補充道：“第壹部中登場的高中生崔珠恩建議學校開設籃球部，體育教師積極支持的樣子會給觀眾帶來共鳴。”A頻道編導全景南（音）表示：“為了把沒有特別道具也能在操場上玩耍時期的遊戲文化還給現在的孩子們，所以制作了節目。期待孩子們的體育活動增加。”

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