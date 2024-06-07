“更換6名部長”……尹錫悅不要再錯失“革新機會”. June. 07, 2024 08:19. . 據悉，尹錫悅總統正在構想更換6個左右部長的部分內閣改組。考察工作已經開始，6月中旬左右壓縮名單出來後，最早將於6月底公布候選人名單。組閣時開始參與、在任兩年的科學技術信息通訊部部長李宗昊、環境部長韓和真、雇傭勞動部長李正植、行政安全部長李祥敏等被認為是更換對象。據悉，雖然因前任落馬而稍晚壹些被任命，但事實上的元老成員教育部長李周浩、保健福利部長官曹圭鴻也是討論對象。 從部委氛圍煥然壹新的通常意義上看，此次改組並不充分。不僅要尋找具有經驗和專業性的候選人，還要包含廣泛招聘人才的公平信息。只有這樣，國民才能確認總統的心機轉變。總統應該表現出已經擺脫了先尋找認識的人、舒服的人的過去的用人手法。 尹總統在4月議會選舉大敗後承諾先改變自己。但是只舉行了壹次記者招待會等，表現出了部分努力，讓人感覺不到國政的變化。僅從人事安排來看也是如此。議會選舉結束後，國務總理雖然公開表明辭意，但即使考慮到國會批準同意這壹高門檻，對更換與否也沒有做出任何說明，這令人費解。另外，總統室的調整也多數由議會選舉未獲推薦者、落選者組成，因此有人評價說，國政核心人事安排過於安逸。 總統室不應該浪費展現總統國政刷新意誌的絕佳機會。在議會選舉失敗兩個月後的今天，即使進行內閣改組，也已錯過時機。因此，要加快推薦和遴選工作的速度，但不能疏忽考察工作。實際上，改組內閣的成敗在於尋找“如果這樣的人士領導政府、作為國務委員向總統提出建議，國政將恢復穩定”的人物。但是，在預計內閣改組前後的次官級人事更叠中，被認為是“真尹”的人士被提名擔任文化體育觀光部第二次官等，結果出現了“又是認識的人，又是在拆東墻補西墻嗎”的指責，令人擔憂。 國政支持率下降到21%的總統正站在十字路口。要想得到壓倒性優勢的朝小野大的國會合作，總統本身必須具備權威，並得到國民的支持。為此，應該壹步壹步積攢做得好的事情，並壹點壹點積攢民眾的支持。其中之壹，就是在此次內閣改組中表現出讓人點頭認可的人事改革。

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