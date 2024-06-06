半邊國會選出的議長禹元植……應把“恢復政治”放在首位. June. 06, 2024 08:01. . 第22屆國會昨天正式開門了。國民力量黨以未經朝野政黨協商就召開全體會議為由沒有參加，只有在野黨議員聚集在壹起，共同民主黨議員禹元植當選為國會議長。這是制憲國會以來執政黨首次拒絕參加開院全體會議。 由於昨天的癱瘓，第22屆國會在常任委員長分配鬥爭中，很有可能出現國會組建被推遲或巨大在野黨占據全部18個常任委員長的情況。無論是哪壹方，都與國民的期待相去甚遠。在第21屆國會最後階段，幾乎縮小了意見卻未能處理的國民年金改革案和朝野政黨之間沒有異議的“K芯片”法案等不能拖延。 國民力量黨主張，不能讓出法司委員長和運營委員長。其邏輯是，國會議長由第壹大黨擔任、法司委員長由第二黨擔任，這是大體的慣例。它還要求，要遵守慣例，由執政黨擔任與總統室打交道的運營委員長。相反，共同民主黨的想法是，可以把18個常任委員長職位分為11比7，但根據4月議會選舉的壓倒性民心，這兩個職位都要由共同民主黨擔任。它表示，如果朝野政黨在7日之前不能達成協議，將按照國會法進行處理。《國會法》規定，通過全體會議表決選出常任委員長，因此也有可能按照共同民主黨的意願決定。 如果發生這種情況，從第22屆國會開始，朝野政黨對峙將不可避免。這就是國會議長禹元植的作用變得重要的原因。禹元植表示：“不是機械中立，而是以民心和民意為中心。”但是，人們擔心，在第22屆國會上，在野黨回避政府的立法案、在野黨的單方面立法則由總統行使否決權的所謂“否絕民主”將占壓倒態勢。因此，新任國會議長應該在朝野政黨之間發揮成熟的政治能力。國會議長放棄黨籍、以無黨派人士身份工作的2002年國會法排除黨派性精神，是很好的指南。 共同民主黨要戰勝“實力政治”的誘惑。沒有必要像4年前壹樣，重復壹方通行後受到國民審判的錯誤。國民力量黨不應該只是重復“按慣例進行”，如果需要符合議席差異的讓步，就應該做出讓步。 在國會上似乎是議席數左右著壹切，但也經常看到，因為哪個政黨更忠實於民心和順理而出現不同的評價。第22屆國會也沒有什麽不同。這是朝野政黨不能只陷入陣勢對決的原因所在，而在新國會議長面前擺著的，是恢復政治的斡旋課題。

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