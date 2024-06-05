朝鮮抽走“東海線”枕木，幹脆讓南北鐵路成為無用之物. June. 05, 2024 07:56. by 申圭鎮記者、申振宇記者、尹相虎軍事記者 newjin@donga.com、niceshin@donga.com、ysh1005@donga.com. 經確認，朝鮮最近開始拆除通往金剛山的“東海線”鐵路。該鐵路以2000年《6·15南北共同宣言》為契機得到連接，在盧武鉉政府執政的2006年實際鋪設了鐵路。2007年，朝鮮從金剛山站到韓國最北端車站——豬津站曾進行過壹次試運行。此前， 朝鮮曾在“京義線”“東海線”陸上道路埋設地雷等，采取封鎖措施，此次決定拆除鐵路，反映了徹底斷絕南北關系的意圖。朝鮮國務委員長金正恩去年底曾宣布斷絕南北關系。韓國政府認為，朝鮮有可能在近期內拆除經過開城工業園區的“京義線”鐵路後，對外正式公開。 韓國政府高層消息人士4日表示：“朝鮮有清除東海線北側鐵路區間枕木的動向。”枕木是設置在鐵路路線下方的構造物，每隔壹段時間放置壹根，起到支撐鐵軌、分散鐵路負荷的作用。韓國政府認為，拆除鐵路核心材料的舉動是斬釘截鐵地表示今後不會再運行連接南北的鐵路的象征性措施。國家情報院當天在回答《東亞日報》提問時表示：“最近有部分拆除東海線線路的情況，正在密切關註相關動向。” 韓方上個月還捕捉到了朝鮮當局向部分前方部隊下達緊急警戒執勤命令的情況。另壹名韓國政府高層消息人士表示：“正在關註部分朝鮮前方部隊延長警戒時間或增加人員的可能性。”據悉，朝鮮軍隊最近向非軍事區內最前方部分監視哨所追加投入了武器。 在這種情況下，韓國政府當天在國務會議上表決通過了《9·19南北軍事協議效力停止案》，尹錫悅總統批準了該案。從下午3點開始，《9·19協議》全面停止效力。尹總統當天在韓國-非洲首腦會議開幕詞中抨擊稱：“現在韓半島的安全狀況非常嚴重。朝鮮最近幾天接連向韓國放飛裝有汙物的氣球等，進行了極其不正常的挑釁。” 據悉，隨著《9·19共同文件》的效力停止，部署在西北島嶼的K-9自行火炮和“天舞”（多管火箭）等海軍陸戰隊炮兵戰鬥力決定在本月內進行海上射擊演習。

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