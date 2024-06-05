事件與事故. June. 05, 2024 07:55. by 曹寶恩記者 jbe020111@donga.com. “這是事故吧？”—李耀燮《設計者》 金銀姬作家寫的電視劇《智異山》講述的是以山為背景發生的事故原來是有人犯下的殺人事件的故事。金銀姬作家執意寫下本以為是事故，結果卻是事件的敘事，是因為它帶來的共回響。從遠處的三豐百貨商店倒塌到近處的梨泰院慘案，很多大型慘案不是單純的事故，而是因某人的散漫而引發的事件，大眾的共鳴就是其回響的本質。李耀燮導演的《設計者》也正是將事故和事件這壹不同觀點所制造的各種陰謀和陰謀論引向了電影素材。 榮日（姜棟元飾）偽裝成事故代理殺人。有壹天，周永善（鄭恩彩飾）委托其殺掉父親檢察總長候選人周成直（金弘波飾），在執行的過程中同事們死亡，榮日的懷疑越來越大。確信自己身後還有設計這壹切的其他人物，最終連同事們也開始懷疑。榮日逐壹追蹤可疑人物，確信他們是設計者，並試圖進行報復。最終《設計者》講述了設計的人物被設計後，任何人都無法相信的混亂狀況。 被突如其來的公交車撞死在榮日眼前的隊內老幺直到最後都無法相信，問“這是事故吧？”的場面意味深長。因為，偽裝成事故展開事件的他們，最終直到最後壹刻都處於懷疑壹切的境地。可以說，他們被困在了自己創造的世界裏。最近陰謀論增多的理由也不會有太大的不同。現在，連真正的事故都被視為事件，無法給予信任的社會就是各種陰謀論的原因。

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