烏克蘭戰爭與核威脅. June. 04, 2024 08:22. . 烏克蘭戰爭正迎來戲劇性的轉折期。首先，隨著美軍支援的推遲，烏克蘭軍隊正被擠出前線。俄羅斯軍隊利用這個機會，通過炮擊和空襲消耗烏克蘭軍隊的兵力和產業、軍需支援設施，正在進行攻勢。其次，烏克蘭危機論壹傳開，西歐國家就提出允許派兵和打擊俄羅斯本土。美國也隨後幫腔贊同。對此，俄羅斯用“使用戰術核武器”予以回應。 烏克蘭在人力、裝備上確實損失慘重。也有人認為烏克蘭的余力已盡。但奇怪的是，俄軍的進攻速度也非常緩慢。吸取過去兩年的失誤教訓，不強行運用部隊，而是集中力量短打強擊，休息壹下再更加集中精神、更加果斷地淮備第二輪進攻。 隨著俄羅斯展開攻勢，普京立即訪問了中國。這證明了他對5月攻勢投入了相當大的期待和努力。中國在臺灣海峽封鎖演習這壹迄今為止的行動中表現出了最強硬的行動。朝鮮正在向我們飄送汙物氣球和GPS幹擾。中國和朝鮮的行為表面上給出了不同的理由，但對俄羅斯來說卻是有好處的。它給西歐和世界帶來了核戰爭和第三次世界大戰的恐怖，也給美國帶來了超負荷運轉的擔憂。這兩個擔憂是西方世界至今為止將烏克蘭的援助局限在防禦上、零零散散地提供援助的主要原因。 盡管普京在多方面做出了努力，但西方世界卻表現出前所未有的強硬態度。雖然可以認為是因為烏克蘭非常危險，但我認為所有這些現象都證明俄羅斯軍隊的戰爭執行能力已經嚴重耗盡。如果俄羅斯軍隊在6月份不能取得劃時代的成果，那就是明證。

한국어