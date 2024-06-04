“東海存在140億桶石油和天然氣”……這是需要總統親自出面的事情嗎？. June. 04, 2024 08:22. . 尹錫悅總統昨天在龍山總統室召開了就任後的首次國政懸案新聞發布會並表示：“物理勘探結果顯示，浦項迎日灣前海很有可能蘊藏著大量的石油和天然氣。已經批淮了產業通商資源部的勘探鉆探計劃。”據說，估計儲量最少為 35 億桶，最多可達 140 億桶。如果開發成為現實，資源貧乏的韓國將能夠實現產油國的夢想，是壹件值得慶賀的事情。 東海（東部海域）深海石油和天然氣的最大推測儲量，是1998年發現的、2004年至2021年生產約4500萬桶天然氣的東海天然氣田的311倍。以韓國使用量為基淮，天然氣最長可使用29年，石油最長可使用4年。作為深海礦區，儲量比被評價為本世紀最大石油開發事業的南美圭亞那礦區的110億桶還要多。政府預計，工程將於2027、2028年左右開始，2035年開始進行商業開發。 當然，現在期待還為時過早。因為實際埋藏量和商業化的可能性要等勘探鉆探後才能知道。預計鉆探成功率將達到20%左右，雖然石油天然氣開發項目處於相當高的水平，但失敗的可能性仍然更大。即使生產石油，是否具有盈利性也是兩碼事。要按捺住興奮，冷靜地觀察結果。 雖然這壹消息值得全國國民關註，但是否壹定要以國政新聞發布會的形式、由總統親自發表，仍存有疑問。國政發布會是在議會選舉慘敗後，從溝通革新的角度出發，昨天首次進行的。如果是總統親自出面的新聞發布會，就應該從綜合角度對涉及多個部門的復雜焦點問題進行說明，尋求國民的理解。但是，總統室在新聞發布會開始8分鐘前，在沒有告知內容的情況下就公布了日程，總統在突然發表4分鐘後沒有接受任何提問就離開了。 作為國政最高領導人，總統的每壹句話都顯得格外有分量。尹總統雖然表示“希望各位國民冷靜地關註鉆探結果”，但政府已在發表過程中已咋咋呼呼地出面宣稱，“作為深海礦區這是本世紀最大的開發事業”“儲藏價值是三星電子市值總額的5倍”。萬壹出現預想不到的情況，承擔後果當然也是總統自己的責任。

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