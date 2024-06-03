拜登：“是時候結束戰爭了”，以色列改變態度稱“戰爭將持續”. June. 03, 2024 07:56. by 李基旭記者 71wook@donga.com. 美國總統拜登提出了旨在結束以色列和哈馬斯之間戰爭的“三階段協商案（停火方案）”。在最近以色列軍隊進入哈馬斯最後壹個根據地加沙地區拉法中心地區的情況下，哈馬斯對此持肯定態度，而以色列則表示反對，稱“只有鏟除哈馬斯，戰爭才能結束”。 拜登總統上月31日提出了終戰協商案，並表示：“哈馬斯已經沒有能力再進行類似去年10月7日的攻擊”，“ 是時候結束戰爭了。” 根據該協商案，第壹階段將持續6周。首先以色列軍隊撤出加沙地帶人口密集地區，然後哈馬斯釋放女性和老人等部分人質。在此期間，雙方將進行結束“永久”敵對行為的談判。第二階段，哈馬斯將釋放所有人質，以色列軍隊將全面撤出加沙地帶。第三階段，為了巴勒斯坦居民的生存，將集中力量進行加沙地區重建。 哈馬斯就協商案表示：“如果占領勢力（以色列）明確承諾遵守協議，我們將以建設性的姿態予以應對。”美國《華爾街日報》（WSJ）援引哈馬斯軍事領導人亞赫亞-辛瓦爾親信的話報道說：“如果能夠保障哈馬斯作為政治勢力生存下去，我們將出面進行談判。” 相反，事先同意公布協商案的以色列在發表後改變了態度。以色列總理辦公室表示：“直到以色列實現徹底清除哈馬斯軍事和統治力量等所有戰爭目標為止，戰爭將持續下去。”據分析，這是因為反對本雅明-內塔尼亞胡總理的政治根基極右聯合政府的聲音很大。WSJ預測：“由於內塔尼亞胡總理和辛瓦爾不同的政治狀況，戰爭可能會持續下去。”

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