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韓裔選手在伊麗莎白女王音樂大賽上獲獎
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韓裔選手在伊麗莎白女王音樂大賽上獲獎
Posted June. 03, 2024 07:55
Updated June. 03, 2024 07:55
韓裔選手在伊麗莎白女王音樂大賽上獲獎. June. 03, 2024 07:55. by 趙은아 achim@donga.com. 2日（當地時間），在比利時布魯塞爾舉行的伊麗莎白女王音樂大賽上，獲得第3名的韓裔美國人埃利•崔與第1名烏克蘭選手米特羅•烏多維琴科、第2名美國選手約書亞•布朗（左起）壹同站上領獎臺。
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2日（當地時間），在比利時布魯塞爾舉行的伊麗莎白女王音樂大賽上，獲得第3名的韓裔美國人埃利•崔與第1名烏克蘭選手米特羅•烏多維琴科、第2名美國選手約書亞•布朗（左起）壹同站上領獎臺。
趙은아 achim@donga.com
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