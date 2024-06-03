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韓裔選手在伊麗莎白女王音樂大賽上獲獎

Posted June. 03, 2024 07:55   

Updated June. 03, 2024 07:55

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2日（當地時間），在比利時布魯塞爾舉行的伊麗莎白女王音樂大賽上，獲得第3名的韓裔美國人埃利•崔與第1名烏克蘭選手米特羅•烏多維琴科、第2名美國選手約書亞•布朗（左起）壹同站上領獎臺。


趙은아 achim@donga.com

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