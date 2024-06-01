阿聯酋總統訪問李明博的住宅. June. 01, 2024 07:55. . #1.去年1月，尹錫悅總統結束對阿聯酋（UAE）的國事訪問後，總統室對李明博前總統給予了肯定評價。總統室甚至提出了應任命其為中東特使的“作用論”。報道此事後，收到了包含“瘋了嗎”的刻薄辱罵的電子郵件。 雖然事後被公開，但實際上幕後有MB（李明博）方面的貢獻。當時的總統秘書室長金大棋作為尹總統的特使飛往阿聯酋，協調雙方，傳達了李明博的親筆信。阿聯酋總統穆罕默德•本•紮耶德•阿勒納哈揚對金室長說：“壹定要去韓國。我要去見MB。” 尹總統向巴拉卡核電站的韓國勞動者贈送了100塊總統紀念手表。利用空軍1號機空運後，傾註不亞於貴賓的誠意，運送到了巴拉卡核電站。他們的汗水保證了韓-UAE的信賴，以尊敬和禮遇包含了數字100。巡訪回國後，穆罕默德總統送給韓國的1000棵橄欖樹成為了彼此信賴的信物。橄欖樹是中東地區富饒和繁榮的象征。 #2.過了1年多時間的上個月29日。此次，穆罕默德總統對韓國進行了國事訪問。他還拜訪了李明博的住宅。“我的天，我的朋友（Oh my God，My friend）。”李在镕、鄭義宣、崔泰源等大企業總裁們為了見面而排隊等候的阿聯酋總統抽出緊張的日程，親自來到老朋友家裏，遵守了約定。這是長期以來構築的深厚的信賴、用眼前的金錢無法買到的無形資產的積累。 並不是想稱贊李明博前總統。這是關於將壹種人格概括為壹個事例或特定框架時，我們會錯過壹些東西的故事。眼下，在野黨也毫不例外地對李明博提出了“罪犯”等露骨的指責，但積累的功過卻是在連壹起的。也許不是對對方進行極端的指責和煽動，而是具備了同時觀察功過的總體性土壤後，我們才能看到壹個人完整的壹面，而不是自己想象中的他人。 在政界，比起均衡地評價對方政治勢力積累的經驗和執行錯誤，只反復出現根據政治有利和不利來謾罵對方陣營的事情。通常還伴隨著極端語言。有些人被貶低為不該出生的“鬼胎”，有些人則被稱為“災禍”。因為如果成功將對方妖魔化，就更接近於獲得政權的道路。充分利用前任總統和元老的智慧和經綸，聽取成功故事和失敗故事的環境似乎很遙遠。 在五年單任制中，只有殺死對方，踩踏對方，才能重新創建政權或進行政權交替，因此為了推翻上屆政權的遺產，竭盡全力。上屆政府拘留了樸槿惠、李明博，大在野黨則談論彈核總統，並邁出了步伐。現執政黨內部“為什麽不追究前政權的錯誤”的壓力也在加大。權力機關似乎也不拒絕糾正政局。如果繼續相互妖魔化的憎惡和拒絕政治，國民不會對其看好，也不會有為未來著想的發展。

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