“特朗普有罪”……美國歷史上首位“重罪前總統”. June. 01, 2024 07:55. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美國前總統特朗普在2016年大選前夕，為掩蓋性醜聞而偽造公司文件，用於支付封口費。當地時間5月30日在所謂的“性醜聞封口費”刑事審判中，特朗普被判有罪。特朗普去年3月因上述嫌疑成為首位被刑事起訴的美國前任和現任總統，在當天的審判中被認定為第壹位有罪的前總統。 不過，他強烈反對稱：“我無罪。真正的判決將是11月5日的大選。”參加美國大選的條件是35歲以上公民權擁有者、14年以上美國居住者，因此特朗普可以參加競選。 當天紐約曼哈頓法院的“性醜聞封口費”案陪審團判定特朗普的34項嫌疑全部有罪。檢方在起訴特朗普時認為，特朗普為了防止與成人演員斯托米·丹尼爾斯發生性關系被曝光，通過前私人律師邁克爾·科恩支付13萬美元（約合1.7億韓元）用於“封口”，並將這筆費用偽造成家族公司特朗普集團的法律咨詢費。 陪審團站在了檢方壹邊。當初有人預測，僅審理就需要幾天時間，但10個小時後全場壹致做出了判決。34項嫌疑分別是偽造的支票和發票等總件數。在紐約州以隱瞞其他犯罪為目的偽造商業文件是重罪。 特朗普的總統選舉競爭者拜登總統方面高興地說：“這表明，沒有任何人能在法律之上。”刑期將於7月11日宣判，這將是他正式被選為共和黨總統候選人的共和黨全黨大會（7月15日－18日）開幕4天前。

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