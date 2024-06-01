今年１-4月，法人稅驟減13萬億韓元……稅收比去年減少8.4萬億韓元. June. 01, 2024 07:53. by 金道炯 dodo@donga.com. 據悉，截止到今年4月，征收的稅款比去年減少8萬億韓元以上。有分析認為，由於去年業績不佳，企業的法人稅稅額減少近13萬億韓元，今年的“稅收缺口”將不可避免。 企劃財政部31日表示，截止到今年4月，政府共征收稅金125.6萬億韓元，比壹年前同期減少8.4萬億韓元。4月份單月的國稅收入也比去年減少6.2萬億韓元，只有40.7萬億韓元。因此，今年累計國稅在3月份轉為同比減少2.2萬億韓元，進入4月份後減幅進壹步加大。 企劃財政部此前預測，今年將比去年（344.1萬億韓元）增收20萬億韓元以上，達到367.3萬億韓元。但是，截至4月份征收的稅款僅達到上述預測值的34.2%。這不僅低於最近5年的平均進度（38.3%），也低於出現56萬億韓元稅收虧損的去年（38.9%）。 法人稅對稅收減少的影響很大。截至今年4月的法人稅為22.8萬億韓元，比去年銳減12.8萬億韓元。三星電子和SK海力士等主要大企業去年出現營業損失，未能繳納法人稅，影響很大。據統計，截止到4月，主要稅種中所得稅也減少35.3萬億韓元，比去年減少4000億韓元。 政府認為，以4月份為底線，5月起稅收趨勢會有所改善，但有人預測，今年很難避免稅收虧損。企劃財政部相關人士表示：“法人稅收大幅減少，其他的稅收正在彌補這壹點。把現在的情況與過去相比，看起來稅收難以像預算壹樣進賬。”

한국어