HYBE掌握ADOR理事會，閔熙珍“互挨壹記重拳，尋找協商點吧”. June. 01, 2024 07:55. by 崔智善 aurinko@donga.com. HYBE在31日舉行的ADOR臨時股東大會上解雇了閔熙珍代表方面的2名公司內部理事（董事），並選任了3名本公司高管為新理事。至此，HYBE掌握了ADOR理事會的3對1格局，形成了孤立閔代表的局面。當天，閔代表召開記者會，向HYBE表示：“既然互挨了對方壹記重拳，就尋找妥協（協商）點吧。” 當天上午，ADOR召開臨時股東大會，通過了HYBE方面推薦的金周英首席人事負責人（CHRO）、李在相首席戰略負責人（CSO）、李京俊首席財務負責人（CFO）的公司內部理事選任案。ADOR副代表申某等閔代表方面的2名公司內部理事被解職。此前，法院接受了閔代表提出的禁止行使表決權的假處分，閔代表保住了職位。 由於HYBE持有ADOR的80%股份，而且法院的假處分申請只適用於閔代表，因此閔代表方面的2名社內理事的解職在壹定程度上是可以預見的。由於當天更換理事團，閔代表暫時不得不與HYBE方面的3名公司內部理事進行“不便的同居”。也有人擔心，在需要理事會表決的重要問題上，雙方針鋒相對，可能會對最近回歸的NewJeans的活動產生負面影響。 當天在首爾中區韓國新聞中心舉行的記者會上，身穿黃色夾克、面帶燦爛微笑入場的閔代表向HYBE喊話說：“（奪取經營權爭議）不是我發起的鬥爭。既然已經吵膩了，就放下感情的部分，為了大家的利益跳到下壹章吧。”她表示，要繼續擔任代表壹職的立場沒有改變，並稱“（對於法院的決定）HYBE也有需要接受的部分”，提議協商。 對於能否與HYBE方面的公司內部理事們合作的提問，她表示：“（在HYBE出身之前）因為現在隸屬於ADOR，所以我認為我會努力工作，以免在ADOR成為瀆職行為”，“相信只要是發展ADOR、對NewJeans有展望的人，就會和我好好協商。” 當天，HYBE對閔代表的對話提議沒有表明立場。此前，HYBE以業務瀆職嫌疑向警方告發了閔代表，正在進行證人調查。

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