東契奇率領的達拉斯隊時隔13年再次進入NBA總決賽. June. 01, 2024 07:56. by 任寶美 bom@donga.com. 達拉斯小牛隊時隔13年再次進入了美國職業籃球（NBA）總決賽。 31日，達拉斯小牛隊在與明尼蘇達森林狼隊的2023~2024賽季NBA季後賽西部聯盟決賽（7戰4勝制）第5場比賽中，以124-103獲勝，並以4勝1負的戰績領先對手，捧起了西部聯盟冠軍獎杯。本賽季以常規賽第5名的成績進入季後賽的達拉斯小牛隊繼在西部聯盟8強賽上戰勝洛杉磯快船隊（第4位）、在4強賽上戰勝俄克拉何馬雷霆隊（第1位）後，在決賽上也擊敗了排名比自己靠前的明尼蘇達森林狼隊（第3位），延續了“Upset（以下克上）”。達拉斯小牛隊將在7日開始舉行的7戰4勝制的NBA總決賽上，與本賽季兩大聯賽中勝率最高（0.780）的波士頓凱爾特人隊展開對決。這是小牛隊自2010~2011賽季以來時隔13年再次進入NBA總決賽。 達拉斯小牛隊的“斯洛文尼亞特級”盧卡•東契奇被選為西部聯盟決賽最有價值球員（MVP）。在當天的第5場比賽中，東契奇取得36分、10個籃板球、5次助攻的數據，在本輪系列賽5場比賽中場均砍下32.4分、9.6個籃板球、8.2次助攻，表現活躍。這是2018~2019賽季進軍NBA後度過第6個賽季的東契奇首次登上總決賽舞臺。東契奇在第5場比賽獲勝後說：“這真是壹次艱難的旅程。但是還沒有結束。距離總決賽冠軍還有4場勝利。”

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