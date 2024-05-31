黃宣優在男子200米自由泳中繼波波維奇之後居第2位. May. 31, 2024 08:17. by 金培中 wanted@donga.com. 韓國遊泳名將黃宣優（21歲）在巴黎奧運會開幕前57天參加的事前檢查大會上獲得了第2名。 30日，黃宣優在西班牙巴塞羅那舉行的2024地中海（MareNostrum）遊泳巡回賽第2站比賽男子200米自由泳決賽中，以1分45秒68的成績觸壁。只有大衛•波波維奇（20歲•羅馬尼亞）以1分44秒74的成績比黃宣優快。1分44秒74是該項賽事的新紀錄。 黃宣優表示，“沒有經過tapering（大賽前夕調整狀態的事情）就參加了比賽，但能遊出1分45秒左右的成績，感到非常滿意。波波維奇已經進入1分44秒大關，預計將在巴黎奧運會上展開更加激烈的角逐。剩下的時間我會好好準備。”黃宣優200米自由泳個人最好成績是1分44秒00，比波波維奇當天的成績還要快。 這是黃宣優和波波維奇自去年福岡世界遊泳錦標賽男子200米自由泳決賽（7月25日）後時隔310天再次展開比賽。當時，黃宣優排在第3位，領先波波維奇（第4位）。黃宣優獲得該項目金牌的今年2月多哈世錦賽上，波波維奇沒有出戰。理由是“將全力備戰巴黎奧運會”。黃宣優和波波維奇將在31日舉行的100米自由泳、以及下月2、3日在摩納哥舉行的第3站比賽上再次展開對決。 地中海遊泳巡回賽每年5、6月在地中海沿岸城市巡回舉行比賽。目前正在歐洲進行轉地訓練的韓國遊泳代表隊為了確認比賽感覺，參加了此次比賽。除黃宣優外，李周浩（29歲）和金民燮（20歲）分別獲得了男子100米仰泳（54秒03）和男子400米個人混合泳（4分15秒62）銀牌。

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