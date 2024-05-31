香港法院判決14名民主化人士有罪……“企圖掌控議會，顛覆國家” . May. 31, 2024 08:17. by 金喆仲 tnf@donga.com. 在香港，從前在野黨議員到學生，47名民主化人士因涉嫌違反《國家保安法》遭到起訴的所謂“香港47事件”14名牽連者被判有罪，其中最高可被判處無期徒刑。 香港法院30日在對2021年因涉嫌顛覆國家而被起訴的47名民主化人士中的14人的終審判決中宣判有罪。法院當天只對除在起訴過程中已經承認有罪的31人之外的16人進行宣判，兩人被判無罪。 此次判決是在他們被捕3年4個月後做出的。法庭在判決書中表示：“如果他們掌握議會並拒絕預算案等，國政運營將受到嚴重的妨礙。即使不是暴力行為，也屬於顛覆國家。” 香港47事件是參加2020年7月舉行的在野黨議員單壹化預備選舉的47名民主化人士遭到逮捕的事件。其中包括學生運動人士黃之鋒、前香港大學教授戴耀廷等香港著名民主派人士。當時要求民主化的泛民主陣營通過候選人單壹化集結勢力，希望在2個月後舉行的立法會選舉中確保過半數議席。雖然是非正式選舉，但得到了60萬名香港市民的響應，獲得了熱烈的支持。 對此，香港政府以新冠病毒擴散為由，突然推遲了當年的立法會選舉，並在之後的第二年1月，大舉逮捕了包括民主化人士在內的在野圈相關人士。當時，香港檢方起訴了47人，稱他們“試圖掌控議會，顛覆國家”。其中包括主導預備選舉的前香港大學教授戴耀廷和代表性青年運動人士黃之鋒等。 在民主化人士被拘留接受調查期間，香港政府2021年9月改變選舉制度，規定只有“愛國者（親華人士）”才能成為候選人。在約3個月後的同年12月舉行的立法會選舉中，親中派最終獨占了議會。 國際人權團體“人權觀察”對此次判決指責說：“這是完全無視民主政治過程和法治的判決。”

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