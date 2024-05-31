看上司眼色的M世代，不申請假期原地休息的“安靜休假”越來越多. May. 31, 2024 08:16. by 金允珍記者 kyj@donga.com. 《福布斯》等媒體上月29日報道說，在美國“千喜壹代”（1981~1996年出生）中間，不申請休假，在休養地、辦公室外等地消極工作的“安靜的休假（Quiet Vacationing）”正在擴散。 新冠病毒疫情當時在規定的時間內只工作到可以避免解雇的程度，實際上像辭職狀態壹樣過活的“安靜的辭職（Quiet Quitting）”之後，又出現了“安靜的休假”的概念。如果說“安靜的辭職”意味著“決不會做收受的錢以外的事”，那麽“安靜的休假”則意味著“比起上司壓力較大的辦公室，想在舒適的氛圍中自由工作”。 據輿論調查公司哈裏斯波爾4月26日~28日以1170名上班族為對象進行的問卷調查結果顯示，M世代勞動者中有37%的人回答“有過不通知上司或雇主就休息的經歷”。這與“X壹代（1965~1980年出生）”和“Z壹代（1997~2012年出生）”的回答者分別只有24%回答“有那樣的情況”形成鮮明對比。 喜歡安靜休假的人群是年輕的專業人士。他們因為要遵守截止日期、提高生產效率的壓力，不申請休假。他們主張：“不想在拿很多錢的公司裏看起來像個懶蟲，所以申請休假很不安。” 特別是，不少公司或上司正式休假時，也經常有指示工作的傾向，這也是他們不休假的原因。在哈裏斯波爾的調查中，86%的受訪者表示，“休假時也收到了上司的郵件。” 對於安靜的休假，輿論意見不壹。批評者們指出：“不申請休假，比平時少工作是‘道德松懈’，如果被發現，對同事們也會造成損失。”相反，也有人反駁稱：“在職場感到職業倦怠或被低估的專業人士暫時充電的話，可以發揮更多的集中力和生產效率。” 但是有人指出，為了防止安靜的休假，增加帶薪休假天數的方案是不合適的。據哈裏斯波爾分析，每年擁有11~15天帶薪休假的勞動者很有可能用完休假天數，但如果得到16天以上，休假使用率就會明顯下降。

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