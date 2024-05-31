從第壹天起就向政府發動攻勢的“192席汝矣島政權”. May. 31, 2024 08:16. by 姜成輝記者、金俊壹記者 yolo@donga.com、jikim@donga.com. 共同民主黨在第22屆國會任期第壹天30日就作為“1號黨論法案”提出了《蔡上等兵特檢法修正案》《為發放民生恢復補貼的特別法》。祖國革新黨則把針對前國民力量黨緊急對策委員長韓東勛的《韓東勛特檢法》作為第壹個黨論法案提交了國會。擁有192個席位的在野黨從第22屆國會開院第壹天起，就向政府和執政黨展開全方位總攻勢。 共同民主黨代表李在明在當天的議員全體會議上預告稱：“將盡快處理在上屆國會上已達成充分的國民共識卻未能處理或被政府和執政黨拒絕的法案。開院後將立即以蒙古騎兵般的姿態展開民生立法和改革立法的速度戰。”他還表示，“第22屆國會將與以往的國會完全不同。為了守護民生，將不惜進行任何鬥爭”，表達了強硬鬥爭的意誌。 共同民主黨當天舉行議員全體會議後，對尹錫悅總統行使再議要求權（否決權）後在第21屆國會上最終被廢除的《蔡上等兵特檢法》進行了部分修改，並再次提交國會。共同民主黨修改現有法案，在特檢調查範圍中增加了對高級公職人員犯罪調查處（公調處）的調查外壓疑惑，並賦予祖國革新黨、改革新黨等非交涉團體特檢推薦權。此外，如果總統在得到特檢候選人推薦後的3天內不任命特檢，則候選人中的年長者將自動獲得任命。 李在明的議會選舉代表公約——旨在發放全體國民民生恢復補貼的《2024年克服民生危機特別措施法》也同時被采納為1號黨論法案。李在明親自代表提議的這壹法案規定，政府要在每人25萬-30萬韓元的範圍內，用李在明的代表政策品牌“地區貨幣”發放給全體國民。法案還明確規定，要在法案通過後的3個月內發放，政府及地方自治團體要為發放補貼提供行政、財政上的支援。 祖國革新黨當天提交《韓東勛特檢法》，把圍繞韓東勛唆使告發疑惑和其子女找人代寫論文疑惑等明示為調查對象。 與從開院第壹天起就展開“黨論立法攻勢”的在野黨不同，國民力量黨當天沒有提交黨論法案。國民力量黨計劃從當天開始，經過為期2天1夜的議員研討會，發表黨論1號法案。國民力量黨正在討論將4月10日議會選舉期間提出的以擴大育兒休假和擴大子女稅額減免為主要內容的應對低出生率公約等立法化的方案。

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