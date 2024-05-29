阿聯酋總統訪韓，落實“300億美元+α”投資. May. 29, 2024 08:09. by 李相憲記者 dapaper@donga.com. 阿聯酋總統穆罕默德·本·紮耶德·阿勒納哈揚（照片）28日應尹錫悅總統的邀請對韓國進行國事訪問。據悉，兩國首腦將舉行首腦間討論和共同日程，以進壹步擴大國防領域的合作。這是阿聯酋總統首次訪問韓國。主要集團的總裁們也為了討論經濟合作問題，會見了穆罕默德。 尹錫悅當天與穆罕默德夫婦壹同在昌德宮芙蓉池壹帶散步，觀看了傳統演出、舉行了茶話會等。據悉，雙方將在29日舉行的首腦會談上，對去年阿聯酋承諾的300億美元（約40萬億韓元）規模的投資承諾進行檢查，並就兩國間的追加合作領域進行討論等。兩國正在能源、國防、軍工、建設、尖端技術等多個領域構築合作關系。 阿聯酋是中東國家中唯壹與韓國建立“特別戰略夥伴關系”的核心友邦國，因此受到了特別的禮遇。穆罕默德乘坐的飛機進入韓國防空識別區後，韓國空軍4架戰鬥機（F-15K）進行了護衛飛行。 穆罕默德在與尹錫悅的親密日程及晚餐之前，會見了財界總裁，討論經濟合作。當天下午，包括三星電子會長李在镕、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、韓華集團副會長金東官、HD現代副會長鄭基善、GS集團會長許泰秀等總裁在內的企業家在首爾中區樂天酒店與穆罕默德進行了1個小時左右的座談會。

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