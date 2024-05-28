“將把名牌賣場占領的香榭麗舍還給市民”. May. 28, 2024 08:09. by 趙은아 achim@donga.com. “我們將把被名牌賣場占領的巴黎香榭麗舍大街還給市民。”（香榭麗舍商人協會主席馬克•安托萬•賈梅） 26日（當地時間），法國巴黎名勝香榭麗舍大街變成了鋪著巨大桌布的郊遊場所。曾是法國文化和藝術象征的香榭麗舍最近變成了名牌賣場和遊客雲集的街道，但難得展開了巴黎市民可以享受的活動。 從凱旋門前向協和廣場方向鋪滿長約216米、寬約20米的用可回收纖維制作的大型格子紋地毯後，約4000名市民聚集在壹起，享受了免費提供的三明治和飲料等。另外，還向市民們還提供了著名香頌歌手埃迪特•皮亞夫經常光顧的餐廳“普凱”和馬卡龍店“拉杜雷”等香榭麗舍大街8家著名餐廳的代表菜單。市民們壹邊享受戶外用餐，壹邊觀看了活動現場各處展示的MoodUP冰箱。 當天的活動是LG電子為配合MoodUP InstaView冰箱的當地銷售而準備的大規模活動。巴黎市和香榭麗舍商人協會每月壹次都會在周日對香榭麗舍大街進行交通管制，舉辦活動。當天，LG電子舉行了宣傳活動。 LG電子繼西班牙、德國、意大利之後，在法國推出的MoodUP InstaView冰箱，在發光二極管（LED）門板上最多可以適用17萬種顏色組合。LG電子歐洲地區代表（副社長）李天國（音）表示：“LG MoodUP冰箱是打破對設計和顏色的固有觀念的革新產品，將在歐洲等世界市場上持續進行差別化的活動。”

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