韓中日對話得以恢復……朝核問題“韓日vs中國”對立. May. 28, 2024 08:09. by 張寬錫 jks@donga.com. 韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄、中國國務院總理李強27日舉行第九次韓中日領導人會議，發表了《韓半島和東北亞的和平、穩定、繁榮是我們的共同利益和共同責任》的聯合宣言。圍繞安保最大懸案朝鮮無核化問題的意見分歧沒有縮小，甚至沒有達到2019年中國成都會議等以往韓中日領導人會議聲明中6次明示的“我們（韓中日）將為韓半島的完全無核化而努力”的說法。截至目前，韓中日領導人會議共舉行了9次。在美中矛盾激化的情況下，隨著新冷戰格局變得清晰，韓中日三國就定期舉行領導人會議達成協議，但在朝鮮核威脅和臺灣問題等安保懸案中未能找到切入點。中國壹方面強調三國之間的經貿合作，另壹方面卻表示不要參與美國的對華牽制等，不得不與美中矛盾聯動的韓中日關系通過此次會議得到了體現。 三國領導人當天在青瓦臺迎賓館舉行的峰會上表示：“我們分別強調了地區和平與穩定、韓半島無核化、綁架者問題的立場。”分析認為，這反映了中國強調的韓半島和平與穩定、韓國和日本強調的韓半島無核化和被朝鮮綁架者問題。尹錫悅在聯合記者會上表示：“為了保障三國共同的核心利益區域內的和平與穩定，在最終實現自由和平的統壹韓半島的目標下，忠實履行聯合國安理會（對朝制裁）決議，為朝鮮的無核化而努力是非常重要的。”岸田文雄也表示：“再次確認了朝鮮無核化和韓半島穩定對三國是共同利益。”相反，李強沒有提及無核化，而是表示：“中國始終致力於維護韓半島的和平與穩定，推動韓半島問題的政治解決。” 據韓國總統辦公室透露，尹錫悅與李強單獨會談時表示，“在朝核問題上，希望中國作為安理會常任理事國，為維持全球核不擴散體系發揮建設性作用”，並請求中方在“脫北者”問題上給予協助。這是要求中國不要遣返“脫北者”。李強則表示：“中國壹直致力於和平解決韓半島問題，穩定局勢也很重要。我深知韓方的憂慮。今後也讓我們繼續溝通吧。” 三國領導人在時隔4年零5個月舉行的會議結束後的聲明中表示：“將通過定期舉行領導人會議，努力使三國合作制度化。”三國領導人決定繼續進行旨在加快以實現自貿協定為目標的三國自貿協定談判速度的討論。尹錫悅表示：“決定營造透明、可預測的貿易、投資環境，構建安全的供應網。”李強在強調三國合作的同時表示：“必須反對經貿問題的泛政治化、泛安全化，反對貿易保護主義和脫鉤。必須反對集團化和陣營化。”

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