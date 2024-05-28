共同民主黨接受247億韓元稅金支援，卻只遵從黨員的意願. May. 28, 2024 08:08. . 根據最近共同民主黨網站公布的《2024年第壹季度中央黨收入和支出總括表》，今年1-3月共同民主黨總收入為710.2077823億韓元，其中從政府獲得的國庫補助為247.17818010億韓元。這比共同民主黨黨員繳納的132.92951955億韓元還要多。 政府根據《政治資金法》，按季度向共同民主黨等主要政黨支付經常補助。像今年這樣有選舉的年份還會另外提供選舉補助。這是根據代議民主制，保護和培養代理選民的政黨的費用。當然，該預算是用不是共同民主黨黨員的人繳納的稅金制定的。這就是最近共同民主黨聲稱“將成為以黨員為中心的政黨”，甚至主張今後按照黨員的意願選出國會議長，讓人覺得這是天方夜譚的原因。 在共同民主黨內部，李在明代表也帶頭高呼黨員中心主義。據說，這是因為，在秋美愛競選議長失敗後，約有2萬名黨員退黨。李在明21日表示：“這不是少數粉絲的問題。真的是需要從根本上進行觀察的情況。”兩天後，他再次強調：“黨的組織、運營、政策、權限分配都要符合變化的氣息。也有可能是代議民主和直接民主發生沖突的現象。”其宗旨不是因為議長選舉後風暴帶來的暫時余震，而是以此次事件為契機，幹脆改變黨的根基。 為了配合李在明的信號，從22日開始舉行的為期兩天壹晚的第22屆當選國會議員研討會上，也出現了“共同民主黨黨員達500萬人，可以說是集體之城。如果不把他們稱為中間層，還能稱誰為中間層呢?”“像藝人粉絲團壹樣，加入政黨成為壹種國民潮流和文化。如果將此診斷為‘強硬支持者’，將找不到答案。”的說法。意思是說，“黨心就是民心”。如果真的這麽想，我想反問壹下，在上次議會選舉時就該完全相信黨心，為什麽壹定要追求“中立層選民的意向”呢? 據悉，在研討會的討論過程中，有人主張，“今後在選拔國會議長候選人和院內代表時，黨員投票比率應提高到50%”（梁文錫）。說實話，不管共同民主黨如何選拔自己的代表或院內代表，這都是他們自己的事情。但國會議長不僅僅代表共同民主黨，還是代表整個立法部的首長。盡管他不是共同民主黨黨員，但連這個職位也要按照共同民主黨黨員的意願決定，這是侵害以誠實納稅支持代議民主和政黨政治的選民權利的行為。 再加上共同民主黨聲稱“這是黨員的意願”，將在第22屆國會上推進的戰略中，包含了“彈核檢察官、部長”“強化立法權”“縮短快速通道時間”等國會法修改事項。結果讓人覺得，是不是想以黨員為名為所欲為。 根據政黨法，政黨是“為了國民的利益，推進負責任的政治主張或政策的國民自發組織”。用國民稅金獲得最多補助的院內第壹大黨共同民主黨的議員們，如果只主張黨員的立場，而不是全體國民的立場，那麽與其他利益集團有什麽區別呢?

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