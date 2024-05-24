亞特蘭大隊爆冷擊敗“忘記失敗的勒沃庫森”，稱霸歐聯杯. May. 24, 2024 08:08. by 姜泓求 windup@donga.com. 亞特蘭大隊（意大利）阻止勒沃庫森隊（德國）的51場不敗行進，俱樂部創立117年來首次在歐洲俱樂部對抗賽上奪冠。 23日，在愛爾蘭都柏林舉行的2023~2024賽季歐洲足球聯盟（UEFA）歐聯杯（原歐羅巴聯賽）決賽中，亞特蘭大隊以3比0完勝勒沃庫森隊。這是1907年創立的亞特蘭大俱樂部隊史首次在歐洲俱樂部對抗賽上奪冠。亞特蘭大隊雖然擁有悠久的歷史，但此前主要位居意甲中遊。在1~2級聯賽來回穿梭，在2級聯賽中奪冠，但相當於1級聯賽水平的冠軍只有1962~1963賽季的意大利杯。 當天，亞特蘭大隊的前鋒阿德莫拉•盧克曼（尼日利亞）上演帽子戲法，成為勝利的主角。他成為首位在歐聯杯決賽中上演帽子戲法的球員。亞特蘭大隊主教練吉安•皮耶羅•加斯佩裏尼（意大利）成為了歐聯杯年齡最大的冠軍主教練（66歲零117天）。在21年的執教生涯中首次捧起冠軍獎杯的加斯佩裏尼主教練表示，“我們有資格獲勝。取得了歐聯杯冠軍的巨大成果，感到非常高興。今晚我為所有意大利人感到驕傲。” 勒沃庫森隊的不敗戰績最終定格在了51場（42勝9平）。勒沃庫森隊自去年5月28日與德甲波鴻隊的2022~2023賽季最後壹場比賽（0比3負於對手）後，時隔361天再次品嘗到失利的滋味。勒沃庫森隊在本賽季德甲聯賽中取得28勝6平的成績，在球隊歷史上首次奪冠，並創造了聯賽首次不敗冠軍的記錄。連續51場比賽不敗是自1955年UEFA歐洲俱樂部對抗賽歐洲冠軍杯（現冠軍聯賽）出臺後創下的歐洲新紀錄（1級聯賽為準）。此前的紀錄是葡萄牙本菲卡在1963年至1965年創下的連續48場比賽不敗。 與德甲壹起，歐聯杯、德國足協杯等試圖實現“不敗三冠王”的勒沃庫森隊的挑戰最終告吹。勒沃庫森隊在1987~1988賽季曾獲得過壹次聯盟杯冠軍，當時“車旋風”車範根作為球員活躍在球場上。勒沃庫森隊主教練哈維•阿隆索（西班牙）賽後表示：“在第52場比賽中遭遇首場失利不是壹件容易的事情。我們取得的成績實屬罕見，應該感到自豪”，“今天不是我們的日子。亞特蘭大隊比我們做得好。他們有資格捧起冠軍獎杯。在重要的比賽中發生了這樣的事情，這讓我很心痛。” 勒沃庫森隊將在26日的德國足協杯決賽中，面對乙級聯賽球隊凱澤斯勞滕隊，向賽季雙冠王發起挑戰。

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