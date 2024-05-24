“世界物價都在上漲，只有我的收入在減少”. May. 24, 2024 08:07. by 世宗=宋慧美記者、世宗=金道亨記者 1am@donga.com,dodo@donga.com. 在中小建設公司上班的姜某（36歲）從今年開始實際上被削減了工資。在熄火的建設景氣中，從應該給現場勞動者的工資拖欠開始，作為白領的他的工資也被凍結在去年的水平上。 姜某的妻子兩個月前剛分娩，他嘆了口氣說：“沒有財路的時候，從尿布到湯飯，價格沒有不漲的。”他還說：“周圍也有收到削減工資同意書，不情願地簽名的情況，所以其實要感恩。”他從今年開始帶盒飯和咖啡去公司。 據調查，隨著物價居高不下，家庭的實際收入出現了7年來的最大減幅。雖然名義收入增加了，但物價上漲得更快，生活自然而然地萎縮了。受企業經濟不景氣的影響，上班族的腰包是歷代最緊的，個體營業者的收入也獨自倒退。 據統計廳23日公布的家庭動向調查結果顯示，今年第壹季度（1~3月）家庭月平均收入為512.2萬韓元，比壹年前同期（505.4萬韓元）增加了1.4%。去年第四季度（10~12月）收入增加了3.9%，但進入今年以來大幅放緩。 如果扣除物價上漲部分，家庭實際收入反而比1年前減少了1.6%左右。以第壹季度為準，這是自2017年（-2.5%）以後7年來的最大萎縮幅度。食品價格暴漲等物價持續走高至3%左右，家庭經濟狀況也隨之惡化。 上班族月平均收入為329.1萬韓元。以名義金額為準，也比壹年前（332.6萬韓元）減少了1.1%。再加上考慮到物價上漲部分，實際勞動收入在1年內減少了3.9%。這是自2006年開始進行相關統計以來，第壹季度最大幅度的減少趨勢。個體戶所賺的事業收入雖然上漲了8.9%，但其中個體戶的收入反而減少了。 統計廳家庭動向收支科科長李鎮錫（音）表示：“因為收入沒有像物價壹樣增加，所以家庭實際收入變成了負數。特別是受去年企業獎金等減少的影響，勞動收入大幅減少。”

한국어