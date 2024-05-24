議會選舉落選者寫下過氣反省書……初選議員決心成為龍山的護衛武士. May. 24, 2024 08:06. . “尹錫悅政府的不公正和非常識是什麽？” 如果妳在路上遇到這個問題，讓妳在大白板上寫下答案，妳會寫下什麽？旁邊經過的普通人又會選擇寫些什麽呢？ 國民力量黨少壯派團體“初牧會”通過兩天壹夜14個小時的通宵討論並寫下反省書的過程，也是尋找答案的過程。初牧會的大部分成員都是在今年的議會選舉中在首都圈落選的三四十歲壹代。他們切身感受到了首都圈對執政黨冰冷的民心。 初牧會壹致表示：“什麽是打破公正和常識的事例，想到什麽就說什麽吧。”公正和常識是尹錫悅總統在大選候選人時期提出的時代精神。他們決定尋找以不公正及非常識背叛曾經相信尹總統和執政黨的國民的事例，找到慘敗的原因。 初牧會的出席者們開始在會議室裏的白板上逐壹寫下來。尹錫悅夫人金建希收受迪奧包的疑惑、恢復曾經廢除的民政首席秘書室、對《蔡上等兵特檢法》行使再議要求權（否決權）問題、遷移洪範圖將軍半身像爭議等，30個焦點問題填滿了白板。他們展開激烈的討論，對每個話題都展開了甲論乙駁的爭論。然後，他們逐壹刪除了檢討書中沒有的內容。 剩下的只有5項。分別是梨泰院慘案（缺乏共識）、聯名信事件（分裂）、江西區補選慘敗（固執）、警衛“堵嘴”（缺乏溝通）、任命李鐘燮為駐澳大利亞大使（回避）等。指出的都是由總統室和親尹錫悅派主導產生的問題。但這5個問題都是現在處於收拾局面、過了氣兒的話題。金建希涉嫌收受迪奧包壹事，今年1月曾引發尹錫悅和執政黨緊急對策委員長韓東勛之間的矛盾，與會者雖然圍繞是否包括在內討論直到最後階段，但最終沒有納入。 初牧會新聞發布會結束後，有人問道：“為什麽金建希的問題被排除在外?”初牧會相關人士表示：“尹總統道歉說這是不明智的行為，檢方正在組建專門小組進行調查，我們將拭目以待。”坦白地說，這是令人難以接受的解釋。壹名與會者說：“就金建希女士的問題，非常的猶豫。看起來相當有壓力。” 連保守少壯派都對金建希問題面前猶豫不決的時候，金建希本人已經在沒有作出明確解釋的情況下開始了公開活動。壹周後，第22屆國會將正式開院。國會壹旦召開，就是“院內時間”。 問題是本應起到少壯派作用的初次當選國會議員的存在感。黨內也有人苛刻地評價說：“不愧是安靜的公推結果。”除了聲稱“只有和黨反著才能當選”的初牧會成員、當選國會議員金在燮之外，沒有人發出聲音。對於金建希重新開始活動，金在燮公開表示：“雖然總統夫人確實有國家作用，但是登場時也需要作出解釋。” 不久前，尹錫悅與初次當選國會議員三次共進晚餐。據悉，壹名當選議員表示，“願意成為總統的護衛武士”。不知道這是不是看到傳聯名信的前輩初選議員們在創紀錄的慘敗中生還後學到的生存術。民心給了執政黨108個議席，勉強超過了修憲阻止線（100席）。如果相信這是在囑托“成為總統護衛武士”，那就大錯特錯了。

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