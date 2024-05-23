前來韓國皮膚科的日本女性們……要想吸引更多外國患者. May. 23, 2024 07:49. . “在韓國醫院註射斜方肌肉毒桿菌的話需要12000日元（約10.4萬韓元），在日本則需要交6萬日元（約52萬韓元）。” 去年前來韓國的外國患者歷史上首次超過60萬人。相比新冠疫情擴散之前的最大值多出10萬人以上。患者依次為日本（18萬人）、中國（11萬人）、美國（7萬人），越南、泰國等“亞洲新七國”的患者也超過了9萬人。據推算，經濟波及效果為7萬億韓元，就業誘發效果達6萬人左右。 為什麽會在韓國接受治療呢？理由很簡單。因為醫療技術是發達國家，但費用卻只相當於發展中國家的水平。韓國醫生不僅在癌癥、肝移植、腦血管等重癥疾病上，而且在準分子激光手術、植牙等方面也處於世界最高水平。此外，喜歡韓流、韓劇等的外國人也喜歡韓國風格整容。經過新冠疫情，“得來速”檢查被傳開等，韓國醫療系統的品牌力量也得到了提高。但是，目前還不能保證這種趨勢會持續下去。2019年訪問韓國的中國患者超過16萬人，但去年減少了30%左右。俄羅斯患者與多的時候相比，只有壹半左右。外國患者需求隨時都有可能受經濟、外交、安保、流行等影響而急劇減少。新加坡、泰國等競爭者也很多。 那麽應該怎麽辦呢？首先應該再打開大門。目前，外國患者以醫療觀光簽證（90天）、治療療養簽證（1年）等身份入境。但是在現場，發展中國家的患者和監護人表示，由於簽證發放困難，想來也來不了的事例很多。因為醫療觀光簽證只能發放給癌癥等部分重癥疾病患者。如果以醫療觀光簽證入境，壹旦治療時間延長，就要換成治療療養簽證，需要租賃合同等證明文件。為了解決這壹問題，法務部、保健福利部、文化體育觀光部等部門正在出面，但由於各部門的利害關系不同，進展緩慢。實際上，被拒絕發放簽證或被推遲的蒙古患者正在轉向中國或土耳其而不是韓國。相反，泰國為了吸引醫療觀光，去年引進了3名直系親屬可以壹同滯留1年的簽證。 有必要將集中在皮膚科、整形外科的需求轉移到重癥疾病上。美容手術對流行非常敏感，不僅需求變化大，在泰國、馬來西亞、巴西、土耳其也可以做。相反，只有在高難度手術中不斷展現實力，才能成為重癥患者喜愛的美國、德國等“業界頂級選手”。在晚婚增加的國家較多的情況下，集中於不孕手術等全球競爭力高的領域也是維持競爭力的方法之壹。此外，非面對面診療、恢復醫療觀光生態系統、確保專業翻譯、地區特色化等需要解決的課題也很多。 外國患者不會僅僅因為治療好就來。對於嚴格講究清真食品的穆斯林來說，食物也很重要。去年訪問內科統合（9萬名）、健康檢查（5萬名）、韓醫統合（1.8萬名）、牙科（1.5萬名）的外國人也很多。既然是鼓舞人心的成果，就應該多做準備，以免錯過難得的機會。

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