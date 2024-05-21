煽動和恐怖行動. May. 21, 2024 08:34. . 雅典的民主政治因自封君主佩西斯特拉托斯的登場而面臨危機。佩西斯特拉托斯與其說是無情的暴君，不如說是巧妙的獨裁者。發展文明的首要動因是欲望。民主主義的最大優點和存在價值在於，使相互矛盾的多種欲望共存並爆發出來。相反，如果需求和矛盾得不到調解，相互反目成仇、相互威脅，強制性的仲裁論就會受到歡迎。曾是民主主義堡壘的雅典，民主政治的沒落和君主專制的出現，其主角就是佩西斯特拉托斯。 佩西斯特拉托斯死後，他的兩個兒子繼承了權力。哥哥希菲亞斯非常了解大眾的需求，而且非常熟練地進行了操作。獨裁逐漸穩固。再加上與波斯的戰爭威脅越來越大，也對君主專制的穩定起到了壹定作用。 民主政治支持者感到無能為力的公元前514年，在城市慶典中，哈爾莫迪奧斯和亞裏士托蓋頓兩位青年暗殺了他的弟弟希法爾科斯。有傳聞說暗殺的理由是對獨裁的懲罰，也有主張稱是個人恩怨。無論如何，雅典的民主政治支持者贊揚這壹起義，並制作了兩個青年的銅像，建在廣場上。這座銅像不知什麽時候遺失了。現在羅馬時代的復制品在那不勒斯博物館。 斯洛伐克總理羅伯特•菲佐遭槍擊。前年日本首相安倍晉三遇刺身亡。不僅如此。世界上正在流行針對無辜者的暴力。戰爭、新冠病毒、通貨膨脹、民粹主義、過度的正義感和過度的憤怒正以盲目的暴力、極端的方法爆發。 政治人士的不負責任、煽動、民粹主義也在越界。所有的人都助長對立和憤怒，對被煽動的人假裝自己是宣泄者，享受財富和名譽。恐怖行動不是解決辦法。真正的解決方法只有大眾覺醒才能出現。

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