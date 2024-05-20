美國時隔2年零8個月再次進行核試驗……回應俄羅斯核威脅. May. 20, 2024 08:01. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 在美國、中國、俄羅斯的核競爭加速的情況下，美國自2021年9月以來時隔2年零8個月再次進行了沒有爆炸的核試驗。 美國能源部下屬的國家核安全局17日表示，當地時間14日在內華達州的地下設施中成功實施了“亞臨界”核試驗。亞臨界核試驗是指用炸藥引爆引爆裝置，確認核物質壓縮到何種程度的實驗。這壹試驗不會進入引發連鎖核反應的臨界物質狀態，因此不會發生核爆炸。 美國在1992年以後中斷了實際核爆炸試驗。但奧巴馬政府和特朗普政府分別進行了4次和3次亞臨界核試驗。包括此次核試驗在內，拜登政府共進行了3次亞臨界核試驗。 此次試驗是在俄羅斯總統普京最近下達戰術核試驗指示後，以“回應”的性質進行的。俄羅斯在入侵烏克蘭後，與美國矛盾激化，連日來不斷加大核威脅力度。俄羅斯去年中斷了與美國簽訂的核武器控制條約《新戰略武器削減條約》，並撤回了對《全面禁止核試驗條約》的批準。 對此，拜登政府去年表示，將開發新型戰術核彈“B61-13核重力彈”。美國國會也陸續批準了海上發射核巡航導彈的開發預算和新型洲際彈道導彈“哨兵”等核武器現代化預算。 前北約副秘書長羅斯·戈特默勒在外交媒體《外交政策》的投稿中表示：“圍繞核武器的懸崖戰術迎來了新的時代。美國應該與同盟國合作，以強化核威懾力的方式發展核武器。”

한국어