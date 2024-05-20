韓國政府說“沒有KC認證就禁止直購”，三天後又推翻. May. 20, 2024 08:00. by 高道藝記者、李相憲記者 yea@donga.com、dapaper@donga.com. 韓國政府日前宣布，如果嬰兒車、玩具等80個品種沒有國家統壹認證標誌（KC）認證，將禁止海外直購，從而引發了“切斷直購源頭”的爭議。對此，政府又出面澄清說：“計劃只限制安全性調查結果確認存在危害性的產品進口。”這意味著，政府16日宣布“兒童用品、電器、生活用品等80個品種如果沒有KC認證，就禁止海外直購”，圍繞此的擔憂擴散後，實際上時隔3天撤回了方針。有人指出，由於未能從政策需求者國民的角度進行政策立案和宣布，加重了消費者的憂慮和混亂。 國務調整室國務第二次長李正元（音）在政府首爾大樓舉行的相關部門聯合新聞發布會上表示：“完全沒有理由阻止沒有危害性的產品的直購，也無法阻止。相關部門將以80個品種為對象，集中進行事前危害性調查。”他還表示，16日宣布的內容，是對80個品種進行調查，僅限於對確認危害性的特定產品切斷直購，“政府沒有計劃切斷海外直購”。對於作為確保海外直購安全性方案提出的KC認證，政府解釋說：“KC認證並不是唯壹的方法，將通過收集多種意見，慎重討論。” 此前，韓國政府16日在報道資料中明確規定，兒童用品（34個）、電器和生活用品（34個）、家用化學產品（12個）等80個品種如果沒有KC認證，就禁止直購，導致“個人海外直購商品必須義務性地進行KC認證，事實上已經切斷了海外直購”的爭議擴散。

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