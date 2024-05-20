萎靡不振的K價值提升，在全球股市拉力賽中只有韓國遭冷落. May. 20, 2024 07:58. by 申亞衡記者 abro@donga.com. 美國、歐洲、日本等世界主要國家的股市紛紛刷新歷史最高價，迎來了活躍局面，而韓國股市卻在2700點左右持續著艱難的高地戰。從年初開始的股市上漲率來看，韓國在10個主要國家指數中排名墊底。像人工智能（AI）相關股壹樣，引領市場的主導股不足，再加上政府的價值提升計劃（Value-up Program）沒有產生太大的效果，所以持續著萎靡不振的行情。因此，有人擔心，利率下調的期待感和堅實的企業業績等雙重利好因素導致的全球股市上升拉力賽中，只有韓國遭冷落。 據彭博社當地時間18日報道，全球20大股市中有14家最近創下了歷史最高紀錄。美國道瓊斯產業平均指數17日首次突破4萬點大關，標準普爾（S&P）500和納斯達克指數15日也雙雙刷新了歷史最高值。加拿大S&P•TSX綜合指數17日也以歷史最高值收盤。 不僅是北美，歐洲、亞洲股市也呈現出繁榮景象。泛歐洲股價指數歐洲斯托克600和英國FTSE100、德國DAX指數等15日壹致創下了新高。3月份創下歷史最高紀錄的日本股市代表股指日經225繼去年上漲28%後，進入今年以來再次飆升了16%以上。彭博社報道說：“印度股市得益於政府的投資承諾和經濟擴張，呈現出超越中國的強勁上升勢頭，澳大利亞指數再次向3月份創下的最高值攀升。” 在全世界範圍內正在展開創紀錄的強勢市場，而韓國股市卻處於相對低迷的狀態。韓國綜合股價指數在主要7個國家（G7）和中國、印度等10個國家的指數中呈現出今年最低的上升率。日本日經225指數上漲16.25%，漲幅最大，其次是意大利FTSEMIB（15.97%）、美國道瓊斯指數（11.82%）、德國DAX（11.54%）。相反，KOSPI僅上漲了2.05%。 梨花女子大學經濟學系教授石秉勛（音）說明道：“有人指出，刺激股市的企業價值提升政策沒有實效性，因此股市沒有趨勢性上漲的誘因。”

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