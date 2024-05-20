不看事實的信任會讓明星得病. May. 20, 2024 07:58. . “我金浩中向大家保證，絕對不會再犯同樣的錯誤。” 這是本月9日因在首爾江南發生的“肇事逃逸疑惑”正在接受警方調查的韓國演歌歌手金浩中（33歲）的聲明的壹部分。聲明中還寫有“真心悔悟，認識到犯了錯誤就應受到處罰”“自己承認犯錯，真心謝罪”等內容。他的意思是對自己的錯誤進行反省，今後不會再引起爭議。 事實上，這壹聲明並不是就此次肇事逃逸疑惑發表的。金某在2020年非法賭博疑惑浮出水面後，以代理自己的法務法人的名義發表了上述立場。當時，金某的部分粉絲在爭議擴散的情況下，把“為金浩中加油”的字句推上門戶網站實時搜索詞排行榜，表現出了堅定的信任。 調查的結果，金某受到了緩期起訴的處分。緩期起訴並不是說無罪，而是考慮到犯罪動機和輕重等，檢方予以照顧、不予起訴。如果被起訴並受到司法處理，也有可能中斷演藝活動。但是，緩期起訴帶來的是符合加油粉絲們願望的結果。 難道是因為當時事件的學習效果？9日肇事逃逸發生後，經紀人的“虛假自首”嫌疑首次被報道，金某的粉絲俱樂部裏出現了“冷靜等待經紀公司公告”的帖子。其宗旨是，不要相信報道內容，應該先看金某方面的說明。不少歌迷響應了這壹號召。 問題是之後。連金某方面也承認了作為核心疑惑的經紀人的虛假自首。金某方面在聲明中表示：“經紀人得知（事故）情況後說‘我來處理’，並前往警察局自首說是他本人駕駛。”當然，對於另壹個核心疑惑——酒後駕駛，金某方面仍然予以否認。盡管他在事故發生之前訪問餐廳和娛樂場所的行蹤和國立科學調查研究院的“飲酒結論”等被曝光。 在這種情況下，金某的粉絲俱樂部上仍然出現了“不會動搖”“我認為這也會過去”等留言。粉絲們紛紛留言表示，將參加定於18日在慶尚南道昌原市舉行的演唱會。金某方面似乎在回應記者“是否計劃舉行演唱會”的提問，回答說“這是和粉絲們的約定”，表現出了強行推進的意誌。 金某4年前曾承諾“絕不會重蹈覆轍”，難道真的只局限於“同樣的失誤”非法賭博嗎？這次的肇事逃逸嫌疑是不是和過去的失誤沒有關系，18、19日金某實際上在站到了演唱會的舞臺上。 在這壹過程中，曾經被金某的人生經歷所感動、支持他的大部分大眾都轉身而去。有人指出，因為壹味給金某加油助威的部分粉絲，在這次事件中加大了對金某的非好感度。也就是說，他東山再起的可能性進壹步縮小。摘錄壹句此次事件後在金某“照片墻”上留下的壹條留言。“支持金浩中歌手的粉絲們，擁護並不是無條件地幫助。大眾因為厚顏無恥的助威而更加生氣。”

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