正在老去的韓國“悲傷雇傭”. May. 18, 2024 07:36. by 世宗=李昊記者 number2@donga.com. 職業軍人出身的李某（64歲）推遲領取軍人年金，在京畿道金浦市擔任商街管理人。他吐露道：“退休後想回故鄉過消遣生活，但是因為健康保險費和各種生活費負擔不小，只好再次就業。因為是合同工，所以每兩年都會找不同的工作。” 在韓國，“退休”已經成為過去。據調查，在國內雇傭市場上，60歲以上的高齡就業者和失業者比重最高。雖然絕對就業人數在增加，但退休年齡的高齡層占大多數。相反，給雇傭市場註入活力的青年層（19-29歲）和起到中流砥柱作用的40多歲就業者人數正在減少，有人指出，韓國經濟正在急劇衰老。 據統計廳17日發表的《4月雇傭動向》顯示，上個月15歲以上的就業者為2869.3萬人，比壹年前增加了26.1萬人。今年1、2月就業人數增加幅度為30萬人左右，但3月驟減至17.3萬人，成為37個月以來的最低值，之後又恢復到了20萬人左右。 雖然就業人數已經連續38個月增加，但60歲以上就業者的比重正在增大。按年齡段來看，60歲以上就業者比1年前增加了29.2萬人，在所有年齡層中增加最多。相反，青年層（15-29歲）就業者減少了8.9萬人，40多歲的就業者減少了9萬人。 65歲以上的經濟活動參與率比1年前增加了1.8%，但20-29歲的經濟活動參與率減少了0.5%。正是工作年齡的青年層正在減少，因退休等原因壹度離開雇傭市場的高齡層的再就業正在增加。 失業者也以高齡層為主呈增加趨勢。今年4月，總失業者比去年同期增加8.1萬人，自2021年2月20.1萬人以後，時隔3年2個月呈現出最大增幅。失業人數自去年11月以後連續6個月保持增勢。其中，60歲以上失業人數為3.9萬人，比去年增加32.1%，50多歲為2.6萬人，增加20.8%。 高麗大學社會學系教授金允泰（音）表示：“我國高齡層的就業人數增加的原因是年金不足。如果難以增加基礎年金，就應該增加公共工作崗位，支援他們。”

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