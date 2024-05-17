嬰兒車等沒有KC認證的80種產品從下月開始禁止海外直購. May. 17, 2024 08:14. by 世宗=李浩記者 number2@donga.com. 從下個月開始，沒有KC認證（國家統壹認證標誌）的嬰兒車和電熱水墊將禁止從海外直接購買（直購）。目前，150美元以下的海外直購產品免征關稅和附加價值稅，但還將討論降低該標準的方案。如果免稅限額降低，消費者要繳納的稅金就會增加。 政府16日召開了由國務總理韓德洙主持的國政懸案相關長官會議，發表了包含上述內容的《隨著海外直購激增，加強消費者安全及提高企業競爭力的方案》。政府相關人士解釋引進背景說，“直接關系到國民安全和健康的產品在沒有安全裝置的情況下運入國內。”最近關稅廳直接購買了AliExpress（阿裏全球速賣通）和Temu（拼多多海外國際版）銷售的404款飾品，分析其成分，結果在24%的產品中檢測出了超過安全標準值的致癌物質。不是海外直購，而是經過正式進口程序的產品得到了KC認證等安全認證，正在國內流通。 首先，政府決定，如果嬰兒車、玩具等13歲以下兒童使用的34種產品沒有得到KC認證，將從源頭上禁止海外直購。事實上，所有兒童產品都包括在海外直購禁止對象中，要經過有害物質和安全性的確認。事故隱患較大的電熱水墊、充電器等34種電器、生活用品，如果沒有KC認證，也不能帶入國內。加濕器用消毒•保鮮劑、殺菌劑等12種生活化學產品需要進行申報，未經認證時禁止海外直購。為此，政府計劃在今年內修改相關法律，並在通關過程中篩選出沒有KC認證的產品。 直接接觸皮膚的化妝品和衛生用品也要檢查是否含有1050種禁止使用的原料，確認有害性的產品不能帶入國內。對經常流入國內的首飾和芳香劑等生活化學產品也要通過監測和實態調查，禁止有害物質超標的產品流入國內。 同時，政府還決定研究調整海外直購免稅限額。目前，為了個人直接使用，通過網絡等購買的海外物品在150美元（美國為200美元）以下時，無需繳納關稅等，就可以帶入國內。此前，國內業界壹直抱怨說，由於海外直購小額物品免稅制度，國內事業者受到了逆向歧視。國內生產的物品即使是小額也要繳納附加價值稅等，但是海外直購的情況則被免除，形成了不公正的價格競爭。 企劃財政部關稅政策官李亨哲（音）表示：“將綜合考慮與國內事業者的逆向歧視問題、海外事例、國民輿論等，討論是否進行改編。”如果免稅限額低於150美元，消費者負擔的稅金將進壹步增加。政府為了防止小額免稅制度的惡意利用，計劃加強事後信息分析、日常管制等。

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