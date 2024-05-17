美國商務部：“中國網聯汽車把車內對話也發回中國……今年秋天公布限制規定”. May. 17, 2024 08:12. by 李智允記者 asap@donga.com. 美國以國家安全威脅為由，表示將對中國產網聯汽車（connected car，連接移動通信的汽車）采取措施。美國商務部預告規則公布時間為今年秋天，繼出口限制、關稅炸彈之後，擴大了美中競爭的戰線。 美國商務部長吉娜·雷蒙多（照片）當地時間15日在參議院聽證會上就中國產網聯汽車表示：“因為是非常嚴重的問題，所以決定采取措施。意見征集工作已經結束，預計今年秋天將公布規則。”這距離美國政府14日宣布對中國產電動汽車、電池、通用半導體、醫療器械、太陽能產品的關稅調高至原來的2至4倍僅隔壹天。 此次網聯車限制實際上也是針對中國的戰略事業電動汽車。此前的14日，美國總統拜登宣布：“不會容忍中國產汽車湧入美國。電動汽車市場的未來將是‘美國制造’。” 雷蒙多表示：“中國產網聯汽車引發的國家安保危險非常重要和嚴重。網聯汽車搭載的數千個傳感器和芯片由中國產軟件控制，（他們）可以知道司機去哪裏，在車內說什麽。”她還主張：“這意味著很多關於美國人的數據直接流向北京。這與TikTok的威脅沒有太大區別。” 雖然當天沒有提及限制對象和方式，但雷蒙多8日在接受路透社采訪時解釋說：“可以禁止在美國國內使用中國產網聯汽車或要求安裝‘防護欄’。”韓國政府在上月30日向美國商務部提交的意見書中要求：“請將限制對象縮小到對國家安保構成威脅的零部件和服務。” 雷蒙多強調：“對於將通過與美國簽訂自貿協定的墨西哥迂回出口美國的中國產品，將采取壹切必要措施。”前壹天，美國貿易代表部也暗示，即將宣布切斷迂回出口的措施。 中國對此表示反對。中國外交部發言人華春瑩15日在社交媒體上上傳了拜登在2019年當時特朗普政府對中國產品征收關稅後發言的內容：“人們以為特朗普是在讓中國支付關稅，但實際上經濟學新生也會說，是美國人在支付（上漲的價格）。”拜登14日將提高對中國產產品的關稅解釋為“為美國人采取的措施”，華春瑩對此進行了嘲諷。

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