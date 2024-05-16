佛誕日法會：“用和諧治愈矛盾，用清凈治理貪欲”. May. 16, 2024 08:42. by 李鎭求 sys1201@donga.com. 15日，佛歷2568年（2024年）佛誕節奉祝法會主要儀式在首爾市鐘路區大韓佛教曹溪宗曹溪寺等全國寺廟舉行。佛教界宗教團體參與的佛誕節奉祝委員會選定的今年的奉祝標語是“心靈的和平，幸福的世界”。 當天在曹溪寺舉行的奉祝法要式上，宗正性坡大師通過法語表示：“佛祖鼓勵我們實踐用和諧治愈對立和矛盾，用清凈治理貪欲和無知，為了眾生的幸福而實踐波羅密。只要大家認可並利用具足（均具備、無遺漏）的智慧德相，就能過上富足、圓滿的幸福生活。”總務院長真愚大師也通過祝詞表示：“能讓我內心平靜的主人公就是我，能讓我鄰居痛苦平靜的人也是我自己。只要內心平靜，就沒有痛苦的佛陀世界就會開啟。” 宗正性坡大師、總務院長真愚大師、中央宗會議長住境（音）大師等宗教團體主要人士和其他宗教領導人、尹錫悅總統、文化體育觀光部長柳仁村、首爾市市長吳世勛等政界人士及駐韓外交使節、信徒等1萬多人參加了法要儀式。 尹錫悅通過賀詞表示：“將時刻銘記佛祖的心，為開展正確的國政竭盡全力。將更加溫暖地握住需要幫助的困難人的手，對民生細心照顧入微，進壹步培養國民的幸福。”奉祝法要式從曹溪寺聯合合唱團的“三歸依禮”開始，依次為般若心經朗誦、灌佛、摩頂授記奉行、贊佛歌。 韓國佛教太古宗當天在京畿道楊州市青蓮寺舉行了奉祝法要式。總務院長常真大師表示，“正如佛祖所說，無論法律多麽好，如果沒有說教的人，就無法知道壹樣，如果沒有佛教徒前來法堂，就不會有光明”，希望佛教徒發揮燈火的作用。大韓佛教天臺宗總務院長德壽（音）大師當天在忠清北道丹陽郡求仁寺奉行的奉祝法要式上祝願說：“希望在佛誕日，能夠比自己更有利於他人，為家庭、社會和國家獻出慈悲、犧牲和奉獻。”

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