尹錫悅與曹國時隔5年在正式場合見面……“很高興見面”+簡短握手. May. 16, 2024 08:41. by 李相憲記者 dapaper@donga.com. 尹錫悅總統在佛誕日15日與祖國革新黨代表曹國見了面。尹錫悅與曹國在文在寅政府時期以“曹國事態”為契機交惡，時隔5年首次在正式場合見面。兩人沒有進行特別的對話，只是簡短地握了手。 尹錫悅當天參加在首爾市鐘路區曹溪寺舉行的佛歷2568年佛祖誕辰日奉祝法會主要儀式，並致賀詞，然後在活動結束後退場時與出席的主要政界人士打了招呼。這時，尹錫悅也與曹國握了手。總統室相關人士解釋說：“與曹代表握手並沒有特別的意圖。與坐在前排的主要出席者握手，自然而然地打了招呼。”曹國方面也表示：“尹總統對曹代表說，‘很高興見面’。”除曹國外，尹錫悅還與活動現場最前排的國民力量黨院內代表秋慶鎬、共同民主黨院內代表朴贊大等握了手。 這是尹錫悅自2019年7月以來首次與曹國在正式場合會面。當時被文在寅政府任命為檢察總長的尹錫悅參加了在青瓦臺舉行的任命狀授予儀式，與當時擔任民政首席秘書的曹國進行了茶談。同年8月，曹國被提名為法務部長後，在國會人事聽證會前後，子女入學考試不正之風等問題集中浮出水面。當時尹錫悅領導的檢察機關對圍繞曹國壹家的各種疑惑展開了全方位調查。自然而然地，尹錫悅和曹國作為檢察機關負責人和事件當事人，結下了惡緣。在今年4月的議會選舉中，曹國創建的祖國革新黨占據12席，確保了院內第三大黨地位。曹國最近主張《金建希特檢法》等，甚至公開提及彈核總統。 在文在寅政府擔任法務部長時期與時任檢察總長尹錫悅發生矛盾的共同民主黨國會議員當選人秋美愛也參加了當天的活動。據悉，第22屆國會國會議長有力候選人秋美愛坐在活動現場第二排，沒有與尹錫悅單獨打招呼。

한국어