公共機關長的職位是用來撫慰執政黨落薦者、落選者的禮物嗎？. May. 15, 2024 07:44. . 據悉，總統室最近為公共機關負責人人選展開了同步多方面的考察工作。因為4月10日議會選舉，公共機關負責人的人事安排從去年底開始中斷了5個多月，但隨著議會選舉結束，正式進入了遴選工作。在全體327個公共機關中，87個機關長的任期已過或將於今年上半年結束。這些機關負責人人事安排結束後，還將進行監查和理事等後續管理人員人事調動。 隨著公共機關負責人人事重啟，拉開了所謂的“降落傘人事”大戲，空缺的主要機關負責人職位上已經出現了在議會選舉中落薦或落選的國民力量黨議員們的名字。執政黨內外公然出現了“無論如何也要給總統夫婦留下深刻的印象，很多落選者都想盡辦法”的說法。議員們也表示：“照顧在艱難的選舉中辛苦的人是慣例。即使選舉落選，執政黨又怎會空手而歸呢?” 對於獲得歷屆最差議會選舉成績單的執政黨，國民力量黨的落選者把目光投向公共機關長壹職，這不能不說是壹種醜態。但據說，反而由於是慘敗，總統室和執政黨更會關照他們。此次落薦、落選者中僅現任議員就有55人，如果尹錫悅總統對海軍陸戰隊蔡上等兵特檢法行使否決權，要防止他們在國會再表決過程中成為脫離票。 圍繞“報恩用降落傘人事”的爭議，每逢政權交替時期或人事變動時期都會出現。雖然曾多次提議過《公共機關降落傘防止法》，但經常不了了之。尹錫悅總統在大選時也曾表示，“將從源頭上切斷公共機關的降落傘”，但從政權上臺初期開始，在前政府任命機關長的“埋釘子”爭議中，就成了像是沒有發生過壹樣的事情。 事實上，即使是降落傘機關長，如果具備專業性和能力，爭議也會很小。但此前，大部分都是門外漢。支付給不合格機關負責人的年薪數億韓元的稅金浪費、不負責任的經營給國家帶來了的損失也不小。應該像美國壹樣，實行公開總統可以任命的職位名單的“肥缺簿”等制度，尋求加強透明性和責任性的方案。

한국어