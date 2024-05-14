李政厚試圖抓住本壘打性擊球，肩膀脫臼被替換下場. May. 14, 2024 08:22. by 李憲宰 uni@donga.com. “風之孫”李政厚（26歲•舊金山巨人）在防守途中肩部受傷，隨即被替換下場。如果精密檢查結果顯示傷勢嚴重，將不可避免地長期缺席比賽。 13日，李政厚在與辛辛那提紅人隊的美國職業棒球大聯盟（MLB）主場比賽中，作為1號擊球手兼中堅手首發出場。在第1局上半局2人出局滿壘的危機狀況下，為了抓住對方6號擊球手傑耶•坎德拉裏奧擊出的本壘打性擊球壹躍而起的李政厚在撞到圍墻後倒在了球場上。這壹球打在墻壁上，落在了球場上，在此期間，3名跑壘員全部踏上了本壘。 倒在球場上的李政厚在從替補席上跑來的球隊首席訓練師的攙扶下離開了賽場。李政厚的位置上，由泰勒•菲茨傑拉德擔任防守隊員上場。被自己的犯規球擊中腳部，連續缺席3場比賽後當天復出的李政厚因傷未能進入擊球區，再次脫離了戰鬥力。 舊金山俱樂部最初宣布李政厚受傷為“扭傷（sprained）”。但在球隊6比5獲勝後，又更正為“脫臼（dislocated）”。如果說撚挫只是單純扭傷的癥狀，那麽脫臼就是骨頭從肩關節脫臼的狀態。使用“錯位分離（separated）”壹詞的舊金山隊主教練鮑勃•梅爾文表示：“看起來不太好。雖然明天要進行核磁共振成像（MRI）檢查，但確實不好。”如果檢查結果顯示為脫臼，預計會缺席不少時間。根據情況，有可能被送上手術臺。 李政厚在韓國職業棒球聯賽耐克森（現Kiwoom）時期也曾兩次受傷。2018年6月19日在蠶室與鬥山隊進行比賽時，他在第7局上半局擊出橫掃鬥山隊的3壘打，用腿進入3壘時滑倒，扭傷了左肩。當時李政厚被診斷為不讓上臂骨從肩骨脫落的關節囊破裂了，直到壹個月後的7月19日才回歸。另外，在當年10月20日與韓華隊的準附加賽第2場比賽中，他在第9局下半局防守途中滑壘接球時，同壹部位受傷，最終接受了關節囊縫合手術。目前尚未確認此次受傷的地方是否與當時相同。 最近，舊金山巨人隊因主力隊員的接連受傷而痛苦不堪。在當天的比賽前，外野手邁克爾•康波托因大腿受傷被列入傷病名單，捕手帕特裏克•貝利因病毒性疾病被排除在首發陣容之外。

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