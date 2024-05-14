在本公司利益面前，馬斯克表現出“極右傾向”. May. 14, 2024 08:10. by 金寶拉記者 purple@donga.com. “馬斯克與各國右派領導人關系密切，從中獲益匪淺。” 這是《紐約時報》（NYT）12日就最近與阿根廷總統哈維爾•米萊、印度總理納倫德拉•莫迪、意大利總理焦爾吉婭•梅洛尼、土耳其總統雷傑普•塔伊普•埃爾多安、以色列總理本雅明•內塔尼亞胡等主要國家極右領導人關系密切的特斯拉首席執行官（CEO）埃隆•馬斯克的行為發表的評論。 據《紐約時報》報道，具有強烈進步傾向的美國前總統奧巴馬執政時，馬斯克幾乎沒有表現出極右傾向。但隨著敘利亞難民流入歐洲、英國退出歐盟、美國前總統唐納德•特朗普執政等，大眾迎合主義和極右民族主義在各國擴散，他開始向右派領導人“求愛”。特別是2022年10月收購擁有約1億用戶的社交媒體X（原推特）後，這種傾向更加明顯。 去年12月米萊總統執政後，馬斯克在X上露骨地發表了贊揚文章，稱“阿根廷將實現繁榮”。米萊總統上個月還訪問了美國得克薩斯州特斯拉工廠。阿根廷和澳大利亞、智利等壹樣，是電動汽車必需材料鋰的主要生產國。 去年1月，X切斷了英國廣播公司（BBC）關於莫迪總理在擔任古吉拉特邦首席部長期間參與鎮壓穆斯林的疑惑的帖子。莫迪政權上月15日表示，如果特斯拉等海外電動汽車企業在印度設立工廠，將對電動汽車的進口關稅從原來的70%~100%大幅下調至15%左右。特斯拉此前壹直主張“只有降低進口關稅，才會在印度設立工廠”，這算是得到了某種默許。 《紐約時報》報道說，2022年10月時任巴西總統雅伊爾•博索納羅在大選中失敗後，有關巴西大選的帖子在X中消失，馬斯克也參與其中。馬斯克的衛星網絡服務“星鏈（Starlink）”在前總統博索納羅執政時涉足巴西市場。馬斯克去年11月訪問以色列，會見了內塔尼亞胡總理。同月他會見了梅洛尼總理，兩個月前還同埃爾多安總統進行了會晤。

한국어