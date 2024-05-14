要想阻止不實考察，首先要從民政-法務部整頓交通指揮開始. May. 14, 2024 07:59. . “人事考察，是再抖也抖不幹凈的。” 精通公職綱紀業務的前青瓦臺行政官在文在寅政府當時高層公務員人事考察失敗的事例接連不斷後，對筆者做出了上述表示。他的意思是，即使總統民政首席秘書室全權負責相當於“核查”的後期調查，並動員檢察機關、警察、國家情報院，也很難掌握壹個人物的所有“敘事”。人事考察失敗在歷屆政府中壹直拖著總統的後腿，李明博（17人）、朴槿惠（10人）、文在寅（34人）前總統都有過推翻國會未能通過人事聽證報告的決定並任命的人事安排。 尹錫悅總統在2022年5月就任的同時，取消民政首席秘書室，在法務部新設人事信息管理團，負責人事考察，當時，期待和不安同時交織在壹起。當記者問到法務部進行人事考察是否合適時，尹錫悅回答說：“美國是這樣做的。”他還表示，“（總統室）不會收集公職人員的不正之風情報”，表達了要解決過去每屆政府都爆出的民政首席秘書室“核查爭議”的意誌。 首先對此產生了期待感，是因為在尹總統自信滿滿回答的美國，人事考察機關之間的職責分工非常徹底。美國人事考察系統的結構是，公職候選人在白宮通過事前考察後，對各種問題提出答復，法務部下屬的聯邦調查局就會接手進行查訪。聯邦調查局對候選人的家人、親戚、鄰居和同事等進行交叉考察後，再向白宮報告，最終判斷將由白宮決定。據說，在此過程中，聯邦調查局完全沒有提出合適或不合適等判斷或意見。實際考察雖然由聯邦調查局進行，但為由白宮主導人事考察並做出最終決定徹底分擔了作用。 不安感最終成為了現實。被任命為現政府首任國家調查本部長的鄭淳信律師因兒子校園暴力爭議，僅過壹天就辭職，被提名為大法院院長候選人的首爾高等法院部長法官李均龍因涉嫌在財產申報中漏掉非上市股票等嫌疑，在國會被否決。每當出現人事考察不力的爭議時，法務部都會解釋說：“只負責收集人事考察資料並交給總統室。”雖然像美國壹樣反駁說最終判斷由總統室做出，但沒有民政首席秘書的總統室如何做出最終判斷、法務部是否真的沒有介入這壹過程等，仍然蒙著壹層神秘面紗。法務部和總統室中誰來承擔人事考察不實的責任，目前仍不明確。 尹錫悅7日宣布恢復民政首席秘書和金周賢擔任民政首席秘書的任命時表示：“聽取民心的功能太脆弱了。”但是，總統室沒有透露如何與法務部分擔將成為民政首席秘書室最重要業務的人事考察業務。雖然法務部的立場是今後也不會發生變化，但大多數人分析說，在恢復被稱為“第壹首席秘書”的民政首席秘書的情況下，人事考察也將側重於總統室。那麽，總統室應該先確定如何與法務部劃分人事考察業務，然後再向國民公布。因為要想防止反復出現不實的人事考察，首先要明確責任所在。

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