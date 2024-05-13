執行公司→建設公司→金融圈……PF引發的虧損出現“多米諾骨牌效應”. May. 13, 2024 07:52. by 金炯民記者、鄭順九記者 kalssam35@donga.com. 國內代表性房地產開發執行公司Neo Value上個月解雇了70多名職員中的40多名。因為，由於房地產市場蕭條，主要項目融資（PF）現場出現了很多未出售的情況，資金困難加劇。市場上認為，大型執行公司的危機是PF引發的房地產危機論的“前兆癥狀”。因為負責施工的建設公司或借錢的金融公司也很有可能受到“多米諾沖擊”。金融圈的房地產PF貸款余額在去年年末超過了135萬億韓元。 12日，根據NICE信用評價，第二金融圈儲蓄銀行和證券公司、資本的PF貸款預想損失額最多將達到13.8萬億韓元。這是以拍賣市場上鑒定評價額對比最終中標價率進入下遊25%為前提的保守推測值。按行業分類，資本5萬億韓元、儲蓄銀行4.8萬億韓元、證券公司4萬億韓元等。以儲蓄銀行為例，以去年年末為基準，PF貸款余額為金融業22.1萬億韓元，在整個金融行業中最多。 如果PF現場崩潰，不僅是擁有股份的執行公司，執行公司在金融圈貸款時提供支付保證的建設公司，最後金融圈也會受到連鎖打擊。 目前，房地產市場以地方PF現場為中心，“竣工後未出售”情況增加，危機感越來越大。今年1~4月申報停業的綜合建設公司有187家。以同壹時期為基準，這是自金融危機以後的2011年（222件）以後最多的壹次。 政府為了消除地方未出售狀況，出臺了通過企業結構調整房地產投資信托基金（CR-REITs）或韓國土地住宅公社（LH）收購PF事業場土地等對策，但據評價，目前還遠遠不夠。對於LH以2萬億韓元規模在上個月進行的建設公司擁有的土地購買事業，建設公司的申請額僅占全體事業的2.7%。 專家建議，不僅要使不良事業場有秩序地退出，還要制定克服建設現場資金流動性危機的對策。西江大學普通研究生院房地產系教授權大眾（音）表示：“要想阻止整個市場同時動搖，必須實施解決惡性未出售狀況的特別對策”，“在課稅標準中，將地方未出售住宅排除在住宅數量之外的對策等相關法律的修訂也迫在眉睫。”

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