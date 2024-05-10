尹錫悅全部“拒絕”有關金建希和蔡上等兵的特檢. May. 10, 2024 07:38. by 張寬碩記者、姜成輝記者 jks@donga.com、yolo@donga.com. 尹錫悅總統9日在就任兩周年記者會上就針對其夫人金建希的特檢表示拒絕，稱“這是不符合特檢本質和制度宗旨的政治攻勢”。對於由共同民主黨主導、在國會全體會議上通過的“海軍陸戰隊蔡上等兵特檢”，他也明確表示反對，稱“（調查結束後）如果國民說有包庇嫌疑，我會先主張進行特檢”。隨著他對蔡上等兵特檢法行使否決權的可能性增大，現政府上臺後行使否決權的法案將增加到10個。隨著第22屆國會的開始，共同民主黨表示將發起尹錫悅今年年初行使否決權的“金建希牽涉德意誌汽車股價操縱疑惑”相關特檢法，預計政府和執政黨與巨大在野黨將展開極端的對峙。 尹錫悅當天在龍山總統室舉行的“尹錫悅政府2年國民報告及記者會”上，就金建希收受迪奧包的爭議表示，“對於妻子不明智的處事方式讓國民擔心的部分，我表示道歉”。但就“金建希特檢”，他強調，“現在在野黨在執政時期，在（贊成和反對）輿論高漲時，經常主張在檢方和警方調查存在包庇嫌疑或不實嫌疑時，應該進行特檢。”對於蔡上等兵特檢，他表示：“也許在所有程序都結束後，調查當局會向國民詳細說明經過和結果。應該關註正在進行的司法程序，相信調查相關人士的心態和姿態，繼續關註。”尹錫悅表示，“不久前議會選舉結束後，關於特檢法什麽的，大部分媒體報道都是與政治相關的報道”，表達了對特檢的否定看法。 共同民主黨院內代表朴贊大在總統記者會結束後召開緊急記者會抨擊稱：“本以為或許，結果果然如此。對於不顧民生，再次背棄國民生命的處事方式，我表示強烈的憤怒。”他同時表示：“第22屆國會開始後，將重新討論對德意誌汽車股價操縱疑惑等與金建希女士相關的各種疑惑的特檢法。正在慎重討論是否包括首爾-楊平高速公路疑惑和收受名牌包相關部分。”對於蔡上等兵特檢法，他警告說：“不要這樣那樣的說法，要全面接受蔡上等兵特檢法。如果行使否決權，以後發生的事情，總統要承擔壹切責任。”他還表示，“我們將關註（尹總統）使用多少次否決權。我想明確告訴大家，這個國家的主人不在總統室，而是在國民那裏，以後發生的事情大家應該也在預料之中”，講話中暗示了彈核。 尹錫悅還表示：“將新設應對低出生率高齡化的企劃部門，暫稱‘低出生應對企劃部’。讓低出生應對企劃部長擔任社會副總理，將教育、勞動、福利融為壹體，超越單純的福利政策層面，成為國家議程。”朴贊大對此表示：“我表示贊成。作為在野黨，將研究是否有需要協助的事情。”

한국어